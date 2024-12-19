Huzurlu Okul ve Sokak Uygulaması Yapıldı

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Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde "huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar" uygulaması yapıldı.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar" uygulamasına 15 bin 21 personel katıldı.

Uygulama kapsamında 5 bin 554 iş yerine denetim yapıldı. 219 bin 716 kişi sorgulanırken, 32 kişi gözaltına alındı, kayıp 3 yetişkin ile 1 çocuk bulundu.

Öte yandan, yapılan aramalarda 44 kilo 610 gram esrar, 508 sentetik ecza, 374 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram skunk, 1984 paket kaçak sigara, 1 kilo 350 gram kokain, 502 gram eroin, 68 gram metamfetamin, 19 tabanca, 29 litre kaçak içki, 470 mermi ve 3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.