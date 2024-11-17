Huzurlu Yaylası'na Baz İstasyonu Kuruldu

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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağları zirvesindeki Huzurlu Yaylası'na baz istasyonu kuruldu.

80 metrelik baz istasyonu kurulumu nedeniyle düzenlenen törende konuşan İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, bölge için uzun yıllardır bekleyen çok önemli bir sorunun çözüldüğüne dikkati çekti.

1700 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda kurulan baz istasyonu sayesinde çekmeyen telefon ve internet sorununun çözüldüğünü belirten Soylu, istasyonun 15 kilometrelik alanda hizmet vereceğini dile getirdi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da bölgeye hizmet verecek olan baz istasyonunun hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Soylu ve Başkan Vural, baz istasyonunun açılış kurdelesini kesti.