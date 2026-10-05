IAF Başkanı Arrigo, Antalya'daki uzay kongresinde işbirliğinin önemini vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

IAF Başkanı Arrigo, Antalya'daki uzay kongresinde işbirliğinin önemini vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IAF Başkanı Gabriella Arrigo, Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışında konuştu. Artan küresel gerilime dikkati çeken Arrigo, uluslararası işbirliğinin her zamankinden büyük önem taşıdığını ve kongrenin diyalog platformu olması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) Başkanı Gabriella Arrigo, uzayda uluslararası işbirliğinin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını ve 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin bu kapsamda büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Kongrenin ön açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte IAF Başkanı Gabriella Arrigo da konuştu.

Arrigo, dünya genelinde gerilimin her zamankinden daha yüksek olduğu bir dönemde 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde bir araya gelindiğini söyledi.

Uzayın yalnızca bir keşif alanı olmadığını, aynı zamanda ekonomiye, toplumlara dokunduğunu, giderek daha fazla önem kazandığını belirten Arrigo, "İşte tam da bu nedenle uluslararası işbirliği, her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle 77. Uluslararası Uzay Kongresi, her zamankinden daha büyük bir anlam ifade ediyor." dedi.

Arrigo, belirsizlik dönemlerinde federasyonun diyaloğun mümkün olduğu, ilişkilerin kurulabildiği ve fikirlerin sınırları aşabildiği bir platform olma niteliğini koruması gerektiğine dikkati çekti.

"Bu gücü cesurca kullanalım"

Tüm uzay aktörleri arasında herhangi bir kısıtlama, dışlama veya ayrımcılık olmaksızın diyalog ve işbirliğini teşvik etme konusundaki kararlılığın her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Arrigo, bu kararlılığın kongre boyunca süreceğini dile getirdi.

Arrigo, diyaloğun yarın gerçekleştirilecek IAF Küresel Uzay Liderleri Zirvesi aracılığıyla devam edeceğine ve uzayın geleceği hakkındaki tartışmaları derinleştireceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu gücü cesurca kullanalım. Bu kongreyi, hırsın sorumlulukla dengelendiği, diyaloğun güvene dönüştüğü ve eylemin ilhama güç kattığı bir mecraya dönüştürelim. Uzay, her zaman insanlığın ufkun ötesindekini keşfetme arzusunu temsil etmiştir. Dolayısıyla uzaydaki bir sonraki büyük adım, yalnızca ne kadar uzağa gidebileceğimize değil aynı zamanda ne kadar iyi işbirliği yapabileceğimize de bağlı olacaktır."

Kaynak: AA
TeknolojiAntalyaGüncelDünyaUzaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
41. kattan atlayarak canına kıydı Geride yürek burkan mesajlar kaldı 41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
Herkes beğeniyor Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
11:14
Öğrenciler için tasarlanan “Kurşun geçirmez“ çanta infial yarattı
Öğrenciler için tasarlanan "Kurşun geçirmez" çanta infial yarattı
11:10
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
10:43
Barış Alper’in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
10:37
Emekli maaşlarında zam hesabı netleşiyor İlk rakam ortaya çıktı
Emekli maaşlarında zam hesabı netleşiyor! İlk rakam ortaya çıktı
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:39:52. #7.12#
SON DAKİKA: IAF Başkanı Arrigo, Antalya'daki uzay kongresinde işbirliğinin önemini vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei