IAF Başkanı Arrigo, Antalya'daki uzay kongresinde işbirliğinin önemini vurguladı

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) Başkanı Gabriella Arrigo, uzayda uluslararası işbirliğinin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını ve 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin bu kapsamda büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Kongrenin ön açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte IAF Başkanı Gabriella Arrigo da konuştu.

Arrigo, dünya genelinde gerilimin her zamankinden daha yüksek olduğu bir dönemde 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde bir araya gelindiğini söyledi.

Uzayın yalnızca bir keşif alanı olmadığını, aynı zamanda ekonomiye, toplumlara dokunduğunu, giderek daha fazla önem kazandığını belirten Arrigo, "İşte tam da bu nedenle uluslararası işbirliği, her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle 77. Uluslararası Uzay Kongresi, her zamankinden daha büyük bir anlam ifade ediyor." dedi.

Arrigo, belirsizlik dönemlerinde federasyonun diyaloğun mümkün olduğu, ilişkilerin kurulabildiği ve fikirlerin sınırları aşabildiği bir platform olma niteliğini koruması gerektiğine dikkati çekti.

"Bu gücü cesurca kullanalım"

Tüm uzay aktörleri arasında herhangi bir kısıtlama, dışlama veya ayrımcılık olmaksızın diyalog ve işbirliğini teşvik etme konusundaki kararlılığın her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Arrigo, bu kararlılığın kongre boyunca süreceğini dile getirdi.

Arrigo, diyaloğun yarın gerçekleştirilecek IAF Küresel Uzay Liderleri Zirvesi aracılığıyla devam edeceğine ve uzayın geleceği hakkındaki tartışmaları derinleştireceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu gücü cesurca kullanalım. Bu kongreyi, hırsın sorumlulukla dengelendiği, diyaloğun güvene dönüştüğü ve eylemin ilhama güç kattığı bir mecraya dönüştürelim. Uzay, her zaman insanlığın ufkun ötesindekini keşfetme arzusunu temsil etmiştir. Dolayısıyla uzaydaki bir sonraki büyük adım, yalnızca ne kadar uzağa gidebileceğimize değil aynı zamanda ne kadar iyi işbirliği yapabileceğimize de bağlı olacaktır."