İBB, 11 kreşin toplu açılışını gerçekleştirdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımı tamamlanan 11 kreşin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocukların geleceğini düşünmenin, onlar için bir şeyler yapabilmenin bir yönetici için kutsal görev olduğunu söyledi.

Çocuklarla, aileleriyle ve öğretmenlerle birlikte bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Sevgili çocuklarımızın huzurunda söylemek istiyorum. Onların o sımsıcak, tertemiz kalplerinin ve zihinlerinin önünde 5 yıldır, özellikle bu çocuklarımıza mahcup olmamak için inanınız gece-gündüz çok çalışıyoruz." diye konuştu.

İmamoğlu, Sarıyer, Sancaktepe, Avcılar, Kağıthane, Ataşehir, Silivri, Şile, Eyüpsultan, Sultangazi, Üsküdar ve Fatih'te açtıkları kreşlerin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler kurdele keserek, kreşlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Öte yandan, İBB Başkanı İmamoğlu, bu programının öncesinde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan'ı, derneğin Beyoğlu'ndaki genel merkezinde ziyaret etti.