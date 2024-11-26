İBB 2025 Bütçesi: 564 Milyar Lira

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 2025 mali yılı bütçesinin 415 milyar lira olduğunu, İETT ve İSKİ bütçeleri ile birlikte toplamda 564 milyar liralık bir konsolide bütçe tasarladıklarını bildirdi.

İBB Meclisinin kasım ayı altıncı birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB'nin 2025 yılı bütçesini sunan İmamoğlu, hedefledikleri proje ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçeye ilişkin özet bilgiler paylaşan İmamoğlu, şunları aktardı:

"5 yıl önce yaptığımız 2020 yılı bütçesini hatırlıyorum. O gün İBB, İETT ve İSKİ için toplam 36 milyar liralık bütçeyi, bu Meclis'e getirdiğimiz dün gibi aklımda. Aradan geçen 5 yılın sonunda yine buradayız ve size bugün 415 milyar liralık İBB bütçesi, İETT ve İSKİ bütçeleri ile birlikte toplamda 564 milyar liralık bir konsolide bütçe sunuyoruz."

İmamoğlu, konsolide bütçenin 280 milyar liralık en büyük bölümünü yatırımlara ayırdıklarını belirterek, 2025 yılı yatırım ve hizmet programında, 649 ayrı yatırım ve hizmet projesi gerçekleştireceklerini kaydetti.

Raylı sistem hatlarındaki projelerinden bahseden İmamoğlu, "2029 yılı sonuna kadar 77 kilometre raylı sistem hattı inşa edeceğiz ve İBB olarak, inşa edilen toplam hat uzunluğunu 244,3 kilometreden 321,3 kilometreye çıkaracağız. 2025'te halen devam eden projelerimizden bazılarını tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Şehrin ulaşımının rahatlaması için üç büyük proje yapmak istediklerini belirten İmamoğlu, bunların, Sefaköy- Beylikdüzü TÜYAP metro hattı, Üsküdar-Kadıköy- Maltepe tramvay hattı ve HIZRAY olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlarla birlikte toplamda, 76,4 km uzunluğuna sahip Ümraniye-Üsküdar-Beykoz, Hacıosman-Çayırbaşı- Sarıyer, İTÜ-Maslak- Kağıthane, Üsküdar-Kadıköy ve Ayvansaray-Fenertepe metro hattı, Yenidoğan- Söğütlüçeşme metro hattının Emek-Söğütlüçeşme arası, Bostancı-Kayışdağı ve Laleli-Ayvansaray tramvay hattı ile Zincirlikuyu- Ortaköy teleferik hattı projelerimizin ön fizibilite ve güzergah etüt çalışmalarına devam ediyoruz. 2025'te toplam 39 milyar lira ayırdığımız raylı sistemlerin toplu ulaşım içerisindeki payını, 2029 itibarıyla yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyoruz."

"2025 yılında, yeni Yuvamız İstanbul inşaatları için 2 milyar lira bütçe ayırdık"

Yardım projelerine 2025 bütçesinde, 5,7 milyar lira ayırdıklarını anlatan İmamoğlu, Yuvamız İstanbul Çocuk Eğitim Merkezinden bahsederek, "Şu anda 105 Yuvamız İstanbul'da, aktif bir biçimde çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. 150 merkeze ulaşacak bir biçimde tam gaz bu yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2025 yılında, yeni Yuvamız İstanbul inşaatları için 2 milyar lira bütçe ayırdık." dedi.

Konser, tiyatro ve film gibi kültürel etkinliklere değinen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etkinlik, seminer, konser, atölye, tiyatro, panel, söyleşi ve film gösterileri gibi alanlarda tam 2 bin 785 adet etkinlik yaptık. Hani konserlerden, şundan bundan bahsediyorlar… Bu zor koşullarda, toplumumuzun her kesimine en etkin bir biçimde kültür-sanat etkinliklerimizi ve toplumun sanatla buluşması noktasında attığımız adımları arttırarak devam edeceğimize, bizden önceki dönemden de daha az para harcayarak bunu yaptığımızı ve yapacağımızı da buradan milletimize taahhüt ediyoruz."

İmamoğlu, toplantıda, sosyal sorumluluk projeleri, Kent Lokantaları, Bölgesel İstihdam Ofisleri, Enstitü İstanbul İSMEK, öğrenci yurtları, tarımsal destek politikaları, çevre yatırımları, katı atık yönetimi, İSKİ projeleri, kültürel mirasın korunması, kentsel dönüşüm, şehre yeni yeşil alanlar kazandırılması ve İstanbul'un 2036 olimpiyatları yolculuğu gibi birbirinden faklı alanlardaki çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Konuşması sırasında, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in serbest bırakılmasını isteyen İmamoğlu'na, AK Parti grubu sıralarından tepki gösterildi.

Bunun üzerine İmamoğlu ile AK Parti'li Meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı.