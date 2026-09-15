İBB Başkan Vekili Aslan, Hahambaşı Sivi\'yi ziyaret etti

(İSTANBUL) - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Hahambaşı Rav David Sivi'yi ziyaret ederek Musevi yurttaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Hahambaşı Rav David Sivi'yi ziyaret etti.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Musevi yurttaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladıklarını belirterek, "Roş Aşana Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini; kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.