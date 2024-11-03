İBB Başkanı İmamoğlu, 46. İstanbul Maratonu'na katıldı - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, 46. İstanbul Maratonu'na katıldı

İBB Başkanı İmamoğlu, 46. İstanbul Maratonu\'na katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda başlayan 46. İstanbul Maratonu'na katıldı.

03.11.2024 11:16
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda başlayan 46. İstanbul Maratonu'na katıldı.

İmamoğlu, Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinde verilen start öncesi yaptığı konuşmada, iki kıtanın birleştiği koşunun sevgi, barış ve huzurla geçen bir yarış olmasını diledi.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen katılımcılarla yarışın çok daha özel olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Yarışa başlamak, ilk adım kolaydır. Sonrası gittikçe zorlaşır ama tam bir hayat mücadelesi gibi olan bu maratonda hepinizi şimdiden alkışlıyorum. Başarılı bir yarış diliyorum." dedi.

Ardından maratondaki ilk koşunun startını veren İmamoğlu, bazı ilçe belediye başkanlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na yürüdü.

Köprünün ortasında basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, maratonun İstanbul için çok özel bir anı ve kutlama olduğunu söyledi.

Maratonda atılan her adımın memleket için güzel olmasını dileyen İmamoğlu, "Başta hak, hukuk, adalet, başarı, huzur, sağlık, erdemli ve kabiliyetli bir dönemin, dünya ölçeğinde başarılı bir dönemin adımı olsun. Her güçlü adımın, milletin bir adımına dönüşmesini diliyorum." diye konuştu.

İmamoğlu ve beraberindekiler, konuşmanın ardından Avrupa Yakası'na doğru koşmaya devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, 46. İstanbul Maratonu'na katıldı - Son Dakika

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