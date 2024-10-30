(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek amacıyla Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapacak.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, önce gözaltına alınıp ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi önüne gidiyor. İmamoğlu, adliye önünde açıklamalarda bulunacak.
Son Dakika › Güncel › İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'e Destek Ziyareti - Son Dakika
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