Nuri Aslan, Muharrem Orucu'nda Canlarla Buluştu

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Muharrem ayı orucunun ilk gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Birlik ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı buluşmada, matem lokmaları dede Ali Doğan tarafından edilen dualar eşliğinde paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Muharrem ayı orucunun ilk gününde düzenlenen buluşmada Alevi vatandaşlarla Şahkulu Sultan Dergahı'nda bir araya geldi. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'n da katıldığı buluşmada, dede Ali Doğan'ın duaları eşliğinde matem lokmaları paylaşıldı.

ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ AMA YOLA DEVAM EDİYORUZ

Muharrem ayı orucunun ilk gününde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti paylaşan Nuri Aslan, "Kıymetli canlar, geçen senede burada birlikteydik, bu sene de birlikteyiz" dedi. Ülke olarak ve yol arkadaşları özelinde zor bir süreçten geçildiğini belirten Aslan, "Bildiğiniz üzere hem ülkemiz zor zamanlar geçiriyor, hem de yol arkadaşlarımıza zorluklar çıkarılıyor. Bazı belediye başkanlarımız tutuklu ama biz yola gidenleriz" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Siyasetten ziyade birliğe odaklandıklarını vurgulayan Aslan, "Burada siyaset konuşacak değiliz ama şunu bilmenizi isteriz; ilçe belediye başkanlarımızla, Ekrem İmamoğlu'nun yokluğunda elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Cenab-ı Allah yolumuzu açık eylesin. Allah oruçları kabul eylesin, lokmalarımız kabul olsun. Bütün kusurlarımızı örttüğünüz, bize sahip çıktığınız için Allah sizden razı olsun" diyerek konuşmasını tamamladı.