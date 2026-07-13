İBB Çalışanları Protesto Düzenledi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) üyeleri, sosyal denge sözleşmesinde taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) protesto etti.

İBB'nin itfaiye, zabıta ve yol bakım gibi farklı birimlerinde çalışan sendika üyesi bir grup, Saraçhane'deki İBB Başkanlık Binası'nın önünde toplandı.

"Emekçiyi oyalamayın haklarımızı geri verin" pankartı açan grup, sloganlar attı.

Grup adına basın mensuplarına açıklama yapan Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Sezgin Sevinç, sosyal denge sözleşmesini konuşmak ve çocuklarının geleceğine sahip çıkmak için toplandıklarını söyledi.

Sendika olarak 32 yıl sonra yetki almanın gururunu yaşadıklarını aktaran Sevinç, şöyle konuştu:

"Bizler 2019'daki belediye seçimi sonrası gerçekleşen görev değişimini sevinç içerisinde karşıladık. Çünkü eski abilerimizin bizlere anlattığı Sözen (Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen) efsanesi vardı. Onun getirdiği sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile emekçiler tarihin en güzel ve en verimli çalışma koşullarına sahip olmuşlardı ama maalesef hayal kırıklığımız büyük oldu.

Taleplerimiz gayet makul ve gerçekçi olmasına rağmen her defasında zimmet ve soruşturma bahaneleriyle hakkımız olan toplu iş sözleşmemiz, hakkımız olan ikramiyelerimiz verilmemekte, sümen altı edilmekte. İlçe belediyelerde ya da diğer illerde ödenen katbekat toplu ikramiyelere zimmet çıkmazken, Türkiye'nin en büyük belediyesinin zimmet ve yargı bahanelerinin arkasına saklanmasını kabul etmiyoruz."

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a seslenen Sevinç, "Başkan, Türkiye'nin birçok belediyesinde yüksek toplu sözleşmeler imzalanırken İBB memurlarına reva görülen 15 bin liralık Sosyal Denge Sözleşmesini kabul etmiyoruz. İstanbul'un yükünü omuzlayan İBB emekçileri ayrıcalık değil, adalet istiyor. Emeğimizin karşılığını, hakkımız olanı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sevinç, haklarını alana kadar meydanlarda olacaklarını belirtti.