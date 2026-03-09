İbb Davası Başladı... Mahkeme Başkanı ile İmamoğlu Arasında Gerginlik Yaşandı, İzleyiciler Salondan Çıkartıldı - Son Dakika
İbb Davası Başladı... Mahkeme Başkanı ile İmamoğlu Arasında Gerginlik Yaşandı, İzleyiciler Salondan Çıkartıldı

09.03.2026 11:42  Güncelleme: 12:57
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı İBB davasının görülmesine başlandı. Mahkeme Başkanı, İmamoğlu ve örgüt yöneticiliğinden yargılanan isimlerin savunmalarının en son alınması yönünde bir planlama yaptıklarını bildirdi. Mahkeme Başkanı ile İmamoğlu arasında gerginlik yaşanırken salondan tepki gelmesi üzerine Heyet, izleyici kısmının boşaltılmasına karar verdi.

Haber: Zuhal Çiloğlan/ Esra Tokat

İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan ve aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu salonda görülmeye başlandı.

Mahkeme Heyeti, salona saat 11.00'da geldi. Heyet, duruşmanın işleyişine ilişkin bilgilendirme yaptı. Nisan ayı sonuna kadar haftanın dört günü ara vermeksizin tutuklu sanıkların savunmasının alınacağını kaydeden Mahkeme Başkanı, tutuksuz sanıkların savunmalarının da ikinci celsede alınmasının planlandığını ifade etti.

En son İmamoğlu'nun savunması alınacak

Mahkeme Başkanı, duruşma salonunda aralarda dahil ses ve görüntü kaydının alınmaması için uyarılarda bulundu. Bu uyarının önemsenmemesi ve ihlali takdirinde duruşmanın kapalı yapılmasının planlandığını kaydetti. Avukatlar, ilk önce Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının alınması şeklinde talepte bulunurken Mahkeme Başkanı, "Yapmış olduğumuz bir savunma sıralaması var. Ona sadık kalacağız" dedi.

İmamoğlu: "Konu benimle ilgili. Çünkü iddianamede 'Ekrem İmamoğlu' suç örgütü yazıyor"

Mahkeme Başkanı, İmamoğlu ve örgüt yöneticiliğinden yargılanan isimlerin savunmalarının en son alınması yönünde bir planlama yaptıklarını bildirdi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Söz almak istiyorum. Gözlerimin içine bakarak konuşun" dedi. Mahkeme Başkanı ise "Ekrem İmamoğlu böyle yapamazsın. Sen böyle yaparsan biz bu yargılamaya devam edemeyiz. Konu seninle ilgili değil. Ben kimin gözünün içine bakıp bakmayacağımı bilirim" şeklinde yanıt verdi. İmamoğlu ise "Konu benimle ilgili. Çünkü iddianamede 'Ekrem İmamoğlu' suç örgütü yazıyor" dedi.

İmamoğlu, söz almadan konuşursa salondan çıkartılacak

Mahkeme Başkanı'nın İmamoğlu'na, "sen" şeklinde hitap etmesi üzerine, izleyiciler hep bir ağızdan "sen değil, siz" diyerek bağırdı. Mahkeme Başkanı, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, defaatle uyarılmasına rağmen konuşmaya devam ettiği, kendine söylenmesine rağmen kürsüye gelmeye devam ettiği görülmekte. İkaz edildiği takdirde bu şekilde devam ederse kendisinin salondan çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi" diyerek ara karar kurduklarını açıkladı.

Duruşmada gerginlik: İzleyici kısmının boşaltılmasına karar verildi

Duruşmada söz alan sanık avukatı, "Ben bu savunma listesini Mahkeme'ye kaç kez sordum ulaşmak için. Benim ulaşamadığım listeye Yeni Şafak ulaşmış ve haber yapmış" dedi.

Bunun üzerine salonda izleyiciler avukatı allkışladı. Mahkeme Başkanı ise "Salonu komple boşaltıyoruz. İzleyici bölümünü boşaltıyoruz. İzleyici bölümü boşaltıldıktan sonra avukatlara söz vereceğim" dedi.

Salondaki izleyiciler ise "Yeni Şafak muhabirini çıkartın" diyerek tepki gösterdi. Gerginlik üzerine heyet izleyici bölümü boşaltılana kadar salondan ayrıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
