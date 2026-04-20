İbb Davası'nda 24. Gün Başladı...

20.04.2026 11:11  Güncelleme: 12:16
CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu İBB Davası'nın 24. duruşması başladı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 3 tutuklu sanık, duruşma salonunda ilk kez hazır bulundu. İmamoğlu'na destek mevcut.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 24. günü başladı. Ayrıca, Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin dosyayla birleşme kararının ardından Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 3 tutuklu sanık, bugün ilk kez duruşma salonunda hazır edildi. Güney için izleyici sıralarından "Beyoğlu burada, başkanının yanında" sesleri yükselirken Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un doğum günü için ise sevenleri, ellerindeki dövizlerle "iyi ki doğdun" yazısı oluşturarak Ongun'un doğum gününü kutladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 24. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıkmıştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney duruşma salonunda hazır edildi

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı.

Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin dosyayla birleşme kararının ardından Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 3 tutuklu sanık, bugün ilk kez duruşma salonunda hazır edildi.

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirilirken, izleyici kısmında bulunan sanık yakınları, tutukluların isimlerini söyleyerek selamlamaya çalıştı.

Murat Ongun'un doğum günü kutlandı

Ayrıca Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un doğum günü için sevenleri, ellerindeki dövizlerle "iyi ki doğdun" yazısı oluşturarak Ongun'un doğum gününü kutladı.

Bugün ilk kez İBB davasında hakim karşısına çıkan Güney için ise izleyici sıralarından "Beyoğlu burada, başkanının yanında" sesleri yükseldi.

Ekrem İmamoğlu, salona getirildiği sırada, tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı, bu sırada izleyiciler yine alkışlarla, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" şeklinde seslendi.

Kaynak: ANKA

