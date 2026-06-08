İbb Davası'nda 46'ıncı Gün Başladı - Son Dakika
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İbb Davası'nda 46'ıncı Gün Başladı

08.06.2026 11:13  Güncelleme: 12:23
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 46. duruşma günü Silivri'de başladı. Tutuklu sanıklar alkışlarla salona girerken, savunmalara geçildi.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu, 68 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı İBB Davası'nın 46'ıncı günü Silivri'de tutuklu sanıkların talepleriyle başladı. Ardından tutuklu reklamcı Serkan Öztürk'ün savunmasına geçildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 46'ıncı gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda başladı.

Tutuklu sanıklar alkışlarla salona girdi. Yakınları sevdiklerine seslendi. Ekrem İmamoğlu salona girerken "Ekrem başkanım günaydın" sesleriyle karşılandı.

Savunmalar başlamadan önce bazı tutuklu sanıklar Mahkeme Başkanı'na taleplerini iletti. Ardından tutuklu reklamcı Serkan Öztürk'ün savunmasına geçildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 46'ıncı Gün Başladı - Son Dakika

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