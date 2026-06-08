İbb Davası'nda 46'ıncı Gün Başladı

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu, 68 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı İBB Davası'nın 46'ıncı günü Silivri'de tutuklu sanıkların talepleriyle başladı. Ardından tutuklu reklamcı Serkan Öztürk'ün savunmasına geçildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 46'ıncı gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda başladı.

Tutuklu sanıklar alkışlarla salona girdi. Yakınları sevdiklerine seslendi. Ekrem İmamoğlu salona girerken "Ekrem başkanım günaydın" sesleriyle karşılandı.

Savunmalar başlamadan önce bazı tutuklu sanıklar Mahkeme Başkanı'na taleplerini iletti. Ardından tutuklu reklamcı Serkan Öztürk'ün savunmasına geçildi.