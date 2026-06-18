İbb Davası'nda 53'üncü Gün... 5 İsim Hakkında Tahliye Talep Edildi

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 53'üncü gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma savcısı, tutuklu sanıklar iş insanı Yunus Göçer, reklamcı Hasan Yalaz, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve iş insanı Alper Aydın hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 53'üncü gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor.

Duruşmada, tutuklu İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'in savunmasını tamamlamasının ardından avukatlar Hazal Algan Canseven, Enes Ermaner ve Hüseyin Ersöz savunma yaptı.

Duruşmada daha sonra, duruşma savcısına ara mütalaası soruldu. Savcı, iş insanı Yunus Göçer, reklamcı Hasan Yalaz, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve iş insanı Alper Aydın hakkında tahliye kararı verilmesini istedi. Duruşmaya ara verildi.

ÇOLAK, KÜRSÜDE FENALAŞTIĞI İÇİN SAVUNMA YAPAMAMIŞTI

Duruşma savcısının hakkında tahliye talep ettiği Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, davanın 44. gününde, savunmasını yaptığı sırada şekerinin düşmesi nedeniyle kürsüde ayakta duramamış, bayılmak üzere olan Çolak salondan çıkarılmış, savunmasına devam edememişti. Çolak, "403 gündür tutukluyum, kalp damarımın değiştiğini, diyabetimin olduğunu, hipertansiyon hastası olduğumu beton tabutun içinde her gün 16 tane hap içtiğimi biliyordunuz. Beni burada cezalandırırken evlatlarımı da dışarıda cezalandırmayı tercih ettiniz" demişti.