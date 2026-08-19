İBB Davası’nda 66’ncı gün sona erdi - Son Dakika
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İBB Davası’nda 66’ncı gün sona erdi

İBB Davası’nda 66’ncı gün sona erdi
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İBB Davası'nın 66. duruşmasında 15 tutuksuz sanık savunma yaptı. İmamoğlu, duruşma salonunda esprili sözlerle izleyicilere ve gazetecilere seslendi. Duruşma yarın devam edecek.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 66'ncı günü, 15 tutuksuz sanığın savunma yapmasıyla tamamlandı. Duruşma 13 saati aştı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 66'ncı günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda yapıldı.

Duruşmaya akşam arası verildiği sırada izleyicilere seslenen İmamoğlu, salonun büyüklüğüne atıfta bulunarak "Ben kaleden bağırmayı bilirim. Kaleden bağırırdım. Kaleden santraforun işine karışırdım" dedi. Duruşmayı dürbünle takip eden gazetecilere de Karadeniz fıkrasıyla seslenen İmamoğlu, "Bir gün Temel, Dursun'a seslenmiş. Bağırmış bağırmış, sesini duyuramamış. Sonra eline dürbün alıp bakmış, bu kez fısıldayarak 'Ula Dursun, ula Dursun' demiş. Oradan sessiz konuşmayın" dedi.

Tutuksuz sanıklar Seyfi Beyaz, Muzaffer Beyaz, Veysel Erçevik, Furkan Hamzaoğlu, Yüksel Hamzaoğlu, Zafer Gül, Oktay Hamzaoğlu, Mustafa Keleş, Dursun Keleş, Fuat Keleş, Cemal Üneş, Esra Huri Bulduk, Adem Ok, Elif Yıldız Kızılca ve Sezgin Paydaş savunma yaptı. Saat 10.45'te başlayan duruşma, 23.55'de sona erdi. Duruşmaya yarın devam edilecek.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davası’nda 66’ncı gün sona erdi - Son Dakika

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