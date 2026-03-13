İBB Davası'nda Basın Koşulları Kısıtlandı

Avukat Hüseyin Ersöz, İBB Davası'nda basın mensuplarının duruşmayı takip etme imkanlarının kısıtlanmasının "aleniyet ilkesine aykırı" olduğunu belirtti. Ersöz, konuya ilişkin taleplerini adil yargılanma hakkı kapsamında dilekçeyle mahkemeye ilettiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersöz, davanın Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) üzerinden yayınlanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, duruşmayı izleyen gazetecilerin çalışma koşullarının geriletilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

Ersöz, "İster bağımsız isterse gazete ya da TV kuruluşuna bağlı olarak çalışsın, yargılamaya hangi pencereden bakıp yorumlarsa yorumlasın, halkın haber alma hakkını sağlayan basın mensuplarının şartlarının geriletilmesi değil aksine iyileştirilmesi gerekir" dedi.

Bu konuyu duruşma sırasında söz alarak dile getirmek istediklerini ancak mahkeme başkanı tarafından kendilerine söz verilmediğini belirten Ersöz, bu nedenle taleplerini dilekçeyle mahkemeye sunmak durumunda kaldıklarını aktardı.

Ersöz, dilekçede "aleniyet ilkesinin" ceza yargılamasının temel prensiplerinden biri olduğunu ve adil yargılanma hakkı kapsamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile güvence altına alındığını vurguladı.

Dilekçede ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin Nevruz Bozkurt kararına da atıf yapılarak, yargılamanın açıklığı ilkesinin adli mekanizmanın işleyişini kamu denetimine açarak saydamlığı sağladığı ve keyfiliği önlemeyi amaçladığı belirtildi.

Ersöz, gazetecilerin halkın haber alma hakkı kapsamında "kamunun gözü kulağı olma" görevini yerine getirdiğini belirterek, basının yargılamanın aleniyetinin sağlanmasına hizmet ettiğini ifade etti. Ersöz, bu nedenle duruşma salonunda basın mensuplarına ayrılan bölümün fiziki koşullarının yeterli olması ve gazetecilerin yargılamayı takip etmesinin önünde engel bulunmaması gerektiğini kaydetti.