İBB Davası'nda Basın Koşulları Kısıtlandı

13.03.2026 17:41
Avukat Hüseyin Ersöz, basın mensuplarının duruşmadaki koşullarının kısıtlanmasının aleniyet ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Avukat Hüseyin Ersöz, İBB Davası'nda duruşmayı takip eden basın mensuplarının koşullarının kısıtlanmasının "aleniyet ilkesine" aykırı olduğunu belirterek, bu konuda mahkemeye dilekçe sunduklarını açıkladı.

Avukat Hüseyin Ersöz, İBB Davası'nda basın mensuplarının duruşmayı takip etme imkanlarının kısıtlanmasının "aleniyet ilkesine aykırı" olduğunu belirtti. Ersöz, konuya ilişkin taleplerini adil yargılanma hakkı kapsamında dilekçeyle mahkemeye ilettiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersöz, davanın Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) üzerinden yayınlanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, duruşmayı izleyen gazetecilerin çalışma koşullarının geriletilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

Ersöz, "İster bağımsız isterse gazete ya da TV kuruluşuna bağlı olarak çalışsın, yargılamaya hangi pencereden bakıp yorumlarsa yorumlasın, halkın haber alma hakkını sağlayan basın mensuplarının şartlarının geriletilmesi değil aksine iyileştirilmesi gerekir" dedi.

Bu konuyu duruşma sırasında söz alarak dile getirmek istediklerini ancak mahkeme başkanı tarafından kendilerine söz verilmediğini belirten Ersöz, bu nedenle taleplerini dilekçeyle mahkemeye sunmak durumunda kaldıklarını aktardı.

Ersöz, dilekçede "aleniyet ilkesinin" ceza yargılamasının temel prensiplerinden biri olduğunu ve adil yargılanma hakkı kapsamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile güvence altına alındığını vurguladı.

Dilekçede ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin Nevruz Bozkurt kararına da atıf yapılarak, yargılamanın açıklığı ilkesinin adli mekanizmanın işleyişini kamu denetimine açarak saydamlığı sağladığı ve keyfiliği önlemeyi amaçladığı belirtildi.

Ersöz, gazetecilerin halkın haber alma hakkı kapsamında "kamunun gözü kulağı olma" görevini yerine getirdiğini belirterek, basının yargılamanın aleniyetinin sağlanmasına hizmet ettiğini ifade etti. Ersöz, bu nedenle duruşma salonunda basın mensuplarına ayrılan bölümün fiziki koşullarının yeterli olması ve gazetecilerin yargılamayı takip etmesinin önünde engel bulunmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Hüseyin Ersöz, Güncel, Son Dakika

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
Bakan Göktaş’tan BM’de İsrail protestosu Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance’a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı
Ergin Ataman’dan Fenerbahçe itirafı Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
