İbb Davası'nda Üçüncü Gün Sona Erdi… Ekrem İmamoğlu: "Milletin Parasıyla Ahlaksızlık Yapmaya Devam Eden TRT'yi Kınıyorum"

Haber: Zuhal Çiloğlan/ Esra Tokat

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü günü tamamlandı. Ekrem İmamoğlu salondan ayrılırken, "Milletin parasıyla ahlaksızlık yapmaya devam eden TRT'yi kınıyorum. 86 milyon insanın vergisi haram zıkkım olsun" dedi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde ne işi var" diye seslendi. İmamoğlu, "86 milyonun cumhurbaşkanı olacağım" şeklinde yanıt verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasının üçüncü günü, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda tamamlandı. Duruşma, Sırrı Küçük ve avukatlarının savunmalarıyla sona erdi.

"Rüşvete aracılık etme" suçu isnat edilen Sırrı Küçük'ün avukatı Hüseyin Cengiz, kamuoyunda İBB soruşturmasındaki "itirafçı borsası" olarak bilinen ve sanıkların itirafçı olması için avukatlar aracılığıyla görüştürülmesi olayında ismi geçen avukatlardan olduğu iddia edilen avukat Recep Seyhan'ın Sırrı Küçük ile görüşmek istediğini savundu. Cengiz, cezaevi kayıtlarının istenmesini talep ederek, "Tutuklu sanığın yanında senin ne işin var. Sırrı'dan iftiracı olmaz. Bu kişiler bugün dokunulmaz olabilirler, yüksek makamlarda olabilirler, her denileni yaptıkları için memurluktan kamu ihale uzmanlığı sıfatını alabilirler. Çünkü 'emredersin, lütfedersin' demenin suçu budur" dedi. Cengiz, müvekkiline iftira atılarak içerde tutulduğunu, suçun alt sınır ve üst sınırı gözetilerek yatar süresinin aşıldığını ifade ederek, "Daha fazla bu eziyet devam etmemelidir. Tahliyesini ve beraatini istiyoruz" diye konuştu."

"Fizik kurallarına aykırıdır, bu para yan yana gelmeden, hiçbir iletişim kurulmadan telepati yoluyla gönderilemez"

Küçük'ün bir diğer avukatı İbrahim Erden de müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunarak, şunları söyledi:

"Burası bir hapishanedir. O yüzden burada bir duruşma yapılamaz. O yüzden adil yargılanma hakkının ihlalidir bu durum. Korkarım ki bu adil yargılanma ihlalleri de devam edecektir. Zira henüz müvekkilim ve beraberindekiler gözaltına alındığı andan beri bu ihlaller ve masumiyet karinesi ihlal edilmeye yaşanmaya başlamıştır. Tutukluluk incelemesinde kopyala -yapıştır ifadelerle ret kararı verdiniz. Sanıkları özelleştirerek ayrı ayrı bir değerlendirme yapmadınız. Bu durum en hafif tabiriyle hukuk normlarına aykırıdır. Ancak benim müvekkilim bir kişinin özgürlüğü ve mal varlığıyla yapmış olduğu pazarlık sonucu vermiş olduğu ifadelerle 10 aydır tutuklu bulunmaktadır. Ölçülülük ilkesine göre sırrı Küçük'ün bir gün dahi tutuklu kalması bu ilkenin ihlali anlamına gelir. Kamu görevlisi olmadan irtikap suçundan tutuklanan ilk kişidir dünyada benim müvekkilim. Tarihe geçtin Sırrı. Delilden şüpheliye gidilir normalde ancak burada önce hedef belirlenmiş sonra buna ilişkin delil üretilmiştir. İddia makamı HTS kayıtlarına göre hiçbir iletişimi olmayan, aralarında en az 500 metre olan iki kişiden birinin diğerine en az 5 milyon lira verdiği iddia ediliyor. Bu fizik kurallarına aykırıdır, bu para yan yana gelmeden, hiçbir iletişim kurulmadan telepati yoluyla gönderilemez. Bu para şayet suç teşkil eden bir paraysa onlarca kameranın olduğu bir yerde teslim etmezsiniz. Müvekkilimin parayı çeken ya da teslim eden kişiyle hiç bir araya gelmemiştir, bir iletişimleri yoktur."

İmamoğlu: "86 milyonun cumhurbaşkanı olacağım"

Duruşma sonunda tutuklu sanıklar alkışlarla uğurlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma salonundan ayrılırken TRT'yi eleştirdi. İmamoğlu, "Milletin parasıyla ahlaksızlık yapmaya devam eden TRT'yi kınıyorum. 86 milyon insanın vergisi haram zıkkım olsun" şeklinde seslendi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde ne işi var" diye seslendi. İmamoğlu, "86 milyonun cumhurbaşkanı olacağım" şeklinde yanıt verdi.

Duruşmaya yarın tutuklu sanık İBB iştiraklerinden Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın savunmasıyla devam edilecek.