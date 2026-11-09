İBB Davası\'nın 106. gününde tanıklar itirafçı sanığın baskı altında olduğunu anlattı

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 106. gününde tanık olarak dinlenen Tugay Düzgün ve Ali Kan Yurt, Medya AŞ personeli itirafçı sanık Recep Taşçı'nın, iddianamenin hazırlandığı ilk dönemde kendilerini bir odada toplayarak, "İfadeyi vermek zorunda kaldığını, baskı altında bulunduğunu ve iki çocuğu olduğunu" söylediğini anlattı. Düzgün ve Yurt, Taşçı'nın bu sözlerine odada bulunan diğer arkadaşlarının da tanık olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam edildi. Duruşmaların 106. günü, tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

Tutuklu ve bazı tutuksuz sanıkların yerlerini almasının ardından salona getirilen Ekrem İmamoğlu, izleyicilerin alkışlarıyla salona geldi. İzleyiciler, "Foncular içeri, başkanlar dışarı" şeklinde slogan attı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da duruşmayı izliyor.

Beyanlarına başvurulan ilk tanık Didem Kılıç oldu. Avukat olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı tutuklu Mehmet Pehlivan ile ilgili bir durum nedeniyle 1,5 sene önce tanık olarak ifadesinin alındığını, ancak iddianamede ve dosya içeriğinde söylemlerinin yer bulmadığını belirtti. Yanında çalıştığı bir kişiyle iş nedeniyle arasının bozulduğunu anlatan Kılıç, daha sonra bu kişinin itirafçı olduğunu belirtti. Didem Kılıç, "Akabinde, bu öfkesine istinaden yapacaklarının ne olduğunu söyledi ve yaptı da. Bu da masum, daha önce hayatında bir araya gelmediğim, selam dahi vermediğim ki versem çok da onur duyacağım meslektaşımla alakalı olur olmaz beyanlarda bulundu. Benimle olan husumeti, benle olan duygusal ikliminden kaynaklı Avukat Mehmet Pehlivan'a sirayet etti bu. Dediğim gibi kendisini tanımıyorum. Onun tarafından yönlendirilmedim veya herhangi bir müvekkil tarafından da dosyaya dahil edilmedim. Dosyada herhangi bir dahililiğim de söz konusu değil zaten" şeklinde konuştu.

"İTİRAFÇI 'BASKI ALTINDAYIM' DEDİ"

Tanık olarak dinlenen Tugay Düzgün, itirafçı sanık Recep Taşçı'nın, iddianamenin hazırlandığı ilk dönemde, kendilerini bir odaya toplayıp, "bu ifadeyi vermek zorunda kaldığını, baskı altında bulunduğunu ve iki çocuğu olduğunu" söylediğini aktardı. Düzgün, "Odada bu ifadeleri kullandı. Arkadaşlarım da şahit" dedi. Tanık Düzgün, Mahkeme Başkanı'nın sorusu üzerine, odada bulunanların isimlerini de saydı.

Avukatların, "Bu bahsettiğiniz toplantıda Mehmet Recep Taşçı, tutuklama baskısı altında da bu ifadelerde bulunduğunu ve yani gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunu ima edecek şekilde mi söyledi acaba?" sorusu üzerine Düzgün, "Net olarak bir ifade de bulunmadı sadece böyle bir baskı altında olduğunu, iki çocuğu bulunduğunu, böyle bir ifade vermek mecburiyetinde olduğunu söyledi bize" diye konuştu.

"MEDYA AŞ'DE BİR ODADA TOPLADI BİZİ"

Tanık olarak dinlenen Ali Kan Yurt da tanıklığının, Recep Taşkın'ın beyan verdiği durumla ilgili olduğunu belirterek, "Bize anlattığı bir konu vardı. İlk iddianame çıktığı gün Başkanım, bütün ekibi topladı. Odada kendisi baskı altında hissettiğini ve bu baskı altında hissetmesinden kaynaklı, çocuğunun olmasından dolayı böyle bir ifade verdiğini söyledi bizlere. Bu süreç böyle geçti Başkanım, bunu aktarmak için geldim. O gün ekip arkadaşlarımız da vardı. Orada yaklaşık 6 kişiydik" beyanını verdi.

Mahkeme Başkanının sorusu üzerine Yurt, "Kendisi direkt bizi toplayıp ekibe, 'Bir konuşalım' dedi, çağırdı bizleri. Medya A.Ş.'de bir odada topladı bizleri. Orada kendisi anlattı" ifadelerini kullandı.

Tanık Yurt, bir başka soru üzerine de "Başka bir konuşma olmadı. Pişman olduğunu, pişmanlık değil de şöyle, kendisi baskı altında hissettiğini ve bu şeye istinaden bizde zaten gelip anlatmak istediğini söyledi. Başka da bir şey söylemedi" dedi.

YANDAŞ BASINDA "İTİRAFÇI MEMURDAN YERİ YERİNDEN OYNATACAK SÖZLER" ŞEKLİNDE YER ALMIŞTI

Medya A.Ş.'de satınalma ve ihale personeli olarak görev yapan Recep Taşçı, iddianamede yer alan beyanında, hangi firmaların ihaleyi alacağının ve hangi rakamların teklif edileceğinin önceden bildirildiğini iddia etmişti. Taşçı'nın itirafları, yandaş medya tarafından, "İtirafçı memurdan yeri yerinden oynatacak sözler, ihale talimatlarını kimden aldığını tek tek açıkladı" şeklinde yansıtılmıştı.