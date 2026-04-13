İBB Davası'nda 20. Gün: Savunmalar Devam Ediyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB Davası'nda 20. Gün: Savunmalar Devam Ediyor

13.04.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 20. gününde, savunmalara devam ediliyor. Davada, Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Necati Özkan'ın savunması tamamlanacak ve diğer sanıkların ifadeleri alınacak. Sanık sayısı ise 435'e ulaştı.

Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası'nın 20. gününde, savunmaların devam etmesi bekleniyor. Bu davada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 92 tutuklu toplam 414 kişi yargılanıyor. Beyoğlu dosyasının ana davayla birleştirilmesiyle sanık sayısı 435'e yükselirken, davanın 6. haftası Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

19. duruşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Necati Özkan'ın savunmasına başlanmıştı. Ancak savunma, mahkemenin duruşmayı 13 Nisan Pazartesi gününe ertelemesi nedeniyle yarıda kalmıştı. Bugünkü duruşmada, Özkan'ın tamamlayamadığı savunmasına devam edilmesi ve diğer sanıkların ifadelerinin alınması bekleniyor. Özkan, Eylem 4 ve Eylem 13 kapsamındaki iddialara yanıt verecek. Savunmanın ardından, tutuklu sanıklardan Esma Bayrak'ın ve mümkünse KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un da savunma yapması öngörülüyor.

Davanın 20. gününde gelişmeler şöyle sıralandı: Necati Özkan, Eylem 4 ve Eylem 13'te suçlanan bir isim olarak ilk olarak itirafçı iş insanı Adem Kameroğlu hakkında, kendisine yönelik iddiaları yanıtladı. Özkan, Kameroğlu'nun kendisi aleyhine verdiği hiçbir ifadenin olmadığını, fakat sonrasında durumun değiştiğini belirtti. "Birileri bu arkadaşın kulağını çekti ve tehditlerin farkına vardı" diyen Özkan, durumu "yalan ve iftira makinesine dönüştü" sözleriyle tanımladı. Özkan, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmediğini, ifadesinin ise dilekçelerin ardından 7.5 ay sonra alındığını söyledi.

Duruşmada savunmalara geçilmeden önce, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in, İBB davasına eklenmesine dair söz alan Ekrem İmamoğlu, "Duruşmaya katılımı hakkında bilgi sahibi olmadığını bana iletti. Yeni bir eylem eklenecek mi, bilmiyorum. Uzun süredir yürütülen operasyonlar ve gözaltılar sonucunda durum tarif edilemez bir hale geldi. Bu insanlar anne, baba ve emekçi..." şeklinde konuştu. İBB Davası'ndaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:43:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.