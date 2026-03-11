İBB Davasında Adalet Vurgusu

(ANKARA) – İBB davası kapsamında tutuklu bulunan CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eski danışmanı Necati Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Cezaevi'nde görülen İBB duruşmasına ilişkin, "Beklentimiz çok basit; doğru usulde, bağımsız bir yargılama. Zira adalet böyle sağlanır ve usul esastan önce gelir" dedi.

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun eski danışmanı Necati Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB davasının üçüncü gününe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İBB davasında bugün salonda gözyaşları vardı. 285 gündür tutuklu olan Sırrı Küçük savunmasında 5 yaşındaki kızının fotoğrafını gösterdi:"

'Bu iftirayla biri çıktı, çocuğuna ailesine kavuştu. Ben 285 gündür ailemden uzağım.'

Bugün savunma yapanlar da, avukatlar da aynı noktayı vurguladı: Usul esastan önce gelir.

Kanıtsız, hukuksuz; yalnızca etkin pişmanlıktan yararlananların ifadelerine dayanan bir iddianame…? Bir yıldır süren ölçüsüz tutukluluk.

'Olmayan belgenin olmadığını, işlenmeyen suçun işlenmediğini kanıtlamamız isteniyor.' dedi avukat. Her şeyin temeli adalettir. Adalet gecikince sadece insanlar değil, vicdanlar da yaralanır.

Beklentimiz çok basit: Doğru usulde, bağımsız bir yargılama. Zira adalet böyle sağlanır ve usul esastan önce gelir"