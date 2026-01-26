İbb Emekli Pazar Desteği Başvuruları Başladı - Son Dakika
İbb Emekli Pazar Desteği Başvuruları Başladı

26.01.2026 13:59  Güncelleme: 15:41
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında emeklilere 200 milyon TL destek sağlamak amacıyla Emekli Pazar Desteği programının başvurularını 26 Ocak 2026 itibarıyla başlattı. Her emekliye kişi başı 10 bin TL ödeme yapılacak.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik Emekli Pazar Desteği başvuruları 26 Ocak 2026 itibarıyla başladı. Program kapsamında 2026 yılında 20 bin emekliye kişi başı 10 bin TL olmak üzere toplam 200 milyon TL destek sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), artan hayat pahalılığı karşısında geçim mücadelesi veren emeklilere yönelik sosyal destek programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Emekli Pazar Desteği başvuruları 26 Ocak 2026 itibarıyla başladı. Başvurular Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) web sitesi ile Alo 153 Çözüm Merkezi üzerinden yapılacak.

İstanbul'da ikamet eden ve sosyal destek başvurusunda bulunarak ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emeklilere yıllık 10 bin TL ödeme yapılacak. 2026 yılında toplam 20 bin emekliye kişi başı 10.000 TL olmak üzere 200 milyon TL destek sağlanması planlanıyor.

Başvurular online ve Alo 153 üzerinden

Başvurular 26 Ocak Pazartesi itibarıyla başladı. Emekliler, Alo 153 Çözüm Merkezi ve https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından ödemelerin Ramazan ayı içinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Bugüne kadar 100 milyon 760 bin TL destek sağlandı

Konuya ilişkin İBB'den verilen bilgiye göre, Emekli Pazar Desteği'nin başladığı 25 Kasım 2024 tarihinden bugüne kadar 10 bin 076 emekliye kişi başı 10 bin TL olmak üzere toplam 100 milyon 760 bin TL nakdi destek sağlandı.

Başvuru şartları

Emekli Pazar Desteği'nden İstanbul sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal destek başvurusunda bulunan ve yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emekliler faydalanabiliyor.

Kaynak: ANKA

