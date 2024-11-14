İBB Etkinliklerinde Usulsüz Harcama İddiası - Son Dakika
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İBB Etkinliklerinde Usulsüz Harcama İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'nin etkinliklerinde usulsüz harcama iddialarıyla soruşturma başlattı.

14.11.2024 07:49
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.

Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli haber siteleri ve sosyal paylaşım platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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