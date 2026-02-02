İbb'ye Global Cıo Awards'tan Uluslararası Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İbb'ye Global Cıo Awards'tan Uluslararası Ödül

02.02.2026 15:40  Güncelleme: 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı Askı Plan uygulamasıyla uluslararası Global CIO Awards'ta 'Digital Customer Experience' kategorisinde ödül aldı. Uygulama, imar planlarının dijitalleşmesi ve kamu hizmetlerine erişimde sağladığı kolaylıklar ile dikkat çekiyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı Askı Plan uygulamasıyla, bilgi teknolojileri alanında uluslararası düzeyde en prestijli organizasyonlardan biri olarak kabul edilen Global CIO Awards'ta ödülün sahibi oldu. İBB, dünya genelinde bilgi teknolojileri liderlerinin hayata geçirdiği yenilikçi ve örnek uygulamaları görünür kılmayı amaçlayan Global CIO Project of the Year ödüllerinde, "Digital Customer Experience" kategorisinde Askı Plan uygulamasıyla ödüle layık görüldü.

İBB tarafından geliştirilen Askı Plan uygulaması, imar planlarının askı süreçlerini dijital ortama taşıyan yapısıyla, kamu hizmetlerine erişimde önemli bir dönüşüm sağladı. Uygulama, imar planlarına erişimi yalnızca fiziki ilan panolarıyla sınırlı olmaktan çıkararak, dijital ortamda tüm vatandaşların kullanımına sundu.

Tamamen öz kaynaklarla geliştirilen dijital çözüm

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle, tamamen öz kaynaklar kullanılarak geliştirilen CBS tabanlı Askı Plan uygulaması, imar planlarının askı süreçlerinde dijitalleşmeyi mümkün kıldı. Daha önce yalnızca belediye hizmet binalarında yer alan ilan panoları üzerinden takip edilebilen imar planları, uygulama sayesinde herkes için erişilebilir hale getirildi.

Harita tabanlı bilgilendirme ve anlık bildirimler

Uygulama kapsamında, İBB tarafından onaylanan planlar ve plan tadilatları, güncel CBS verileriyle eşleştirilerek harita tabanlı, görsel ve metinsel içeriklerle vatandaşlara sunuluyor. Sisteme entegre edilen SMS bilgilendirme altyapısı sayesinde kullanıcılar, plan değişikliklerinden anlık olarak haberdar olabiliyor. Bu sayede vatandaşlar, 30 günlük yasal askı süresi içerisinde ilgili birimlere itiraz haklarını etkin biçimde kullanabiliyor.

Şeffaf ve katılımcı şehir yönetimine katkı

Yaklaşık 2 milyon kullanıcıya ulaşan Askı Plan uygulaması, İstanbulluların kamu hizmetlerine erişiminde önemli bir ihtiyacı karşılarken, şeffaf, katılımcı ve erişilebilir bir şehir yönetimi anlayışını da güçlendiriyor. Uygulama, imar süreçlerinde bilgiye eşit erişimi destekleyerek, kent yönetiminde dijitalleşmenin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

İBB, Global CIO Awards kapsamında aldığı bu ödülle, dijital dönüşüm ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını uluslararası platformda bir kez daha tescillemiş oldu.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Teknoloji, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb'ye Global Cıo Awards'tan Uluslararası Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Domenico Tedesco’dan dünyaca ünlü golcüye veto Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Tarkan’ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

17:42
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:18
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 18:06:11. #7.11#
SON DAKİKA: İbb'ye Global Cıo Awards'tan Uluslararası Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.