İBB İhalelerindeki Usulsüzlük: 57 Gözaltı

18.05.2026 11:52
İstanbul'da İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetimi'nde usulsüzlük iddiasıyla 57 şüpheli gözaltına alındı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketindeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin 57 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi.

Çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 57 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerin isimleri şöyle:

"Ahmet Sırtlı, Aydın Soydaş, Aytaç İnal, Bozan Aslan, Büşra Emen, Ekrem Aslan, Erhan Çamkıranoğlu, Ethem Pişkin, Eyüp Öztürk, Gökhan Parlak, Hamdi Sağlam, Hüsmen Gökhan Büyükdağ, İsmail Koçan, Kübra Sılık, Mansur Güneş, Mehmet Alkanalka, Metin Çelik, Mustafa Özay, Nihat Güven, Nurullah Yetiştiren, Oğuzhan Şaştım, Onur Öz, Ömer Yazıcı, Rıfat Çimen, Salih Kuzu, Selim Çolak, Sema Akça Oflas, Sercan Öztürk, Sinan Bilgin, Tolga Volkan Aslan, Ufuk Zereden, Yasin İpek, Yavuz Şaştım, Zeliha Sırtlı, Zeynel Duman, Coşkun Ekşi, Çiğdem Ağaoğlu, Elif Köleoğulları, Emin Ayaz, Erhan Samancı, Ferit Balyen, Halil İbrahim Büyükparmaksız, Hasan Zeki Amasyalı, Hayrettin Bakır, Hilal Koçan, İsmail Takak, Kasım Er, Kurtuluş Acar, Mehmet Mişe, Meryem Manisa, Mesut Türkeri, Muammer Yamak, Sabri Bakır, Safa Bülent Kalkavan, Yiğit Avcı, Yusuf Dalkılıç, Zafer Kuruoğlu."

Kaynak: AA

