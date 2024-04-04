İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul\'a Hizmette Yeni Dönem Programında Konuştu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) "İstanbul'a Hizmette Yeni Dönem" programı gerçekleştirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasının bahçesinde kurulan çadırda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de önemli bir seçimi geride bıraktıklarını ve demokrasinin hala başta İstanbul olmak üzere memleketin her köşesinde dipdiri olduğunu seçimlerde yaşadıklarını söyledi.

İstanbul gibi eşsiz bir şehrin sorumluluğunu bir kez daha üstlenmenin onurunu kendisine yaşatan herkese teşekkür eden İmamoğlu, halkın seçimde çok önemli bir sınav verdiğini kaydetti.

İmamoğlu, "31 Mart'ta İstanbullular, bu şehirde ve bu ülkede hukuk, demokrasi ve sosyal adalet istediklerini, açıkça ve haykırarak ortaya koymuştur. Bence bu yönüyle tarihe geçecektir. Halkçı, icraatçı ve demokrat bir siyasete çok güçlü bir destek vermişlerdir. Bu desteğin aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanında sandığa yansıması, ülkemizin olduğu kadar, dünyanın geleceği adına da çok değerli bir konuma erişmiştir. İstanbul, artık çok daha öngörülebilir ve güçlü bir şekilde, güvenilir bir şehir olarak, dünya ekonomisinin ve demokrasisinin çok önde, çok güçlü lider bir aktörü olmuştur ve olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde İstanbul'u, uluslararası alanda bölgesine liderlik eden bir dünya şehri yapma hedefine çok yakın olduklarını anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Sandıktan çıkan mesajı çok doğru anladığımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bizler, vatandaşın iradesi ve talebi doğrultusunda halkçı, icraatçı bir siyaseti, çok daha aktif bir biçimde ve güçlü bir şekilde insanlarımızın çıkarı doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz." dedi.

İstanbul'un sorunlarını tek tek çözeceklerini söyleyen İmamoğlu, "Büyük ve kalıcı yatırımlar yapmaya, kültür hayatını canlandırmaya devam edeceğiz. Şehrin altını metro ağlarıyla örmeye devam edeceğiz. İstanbul'un su sorununu, kalıcı olarak çözeceğiz. Ulaşım ve trafik meselelerini çözmek için, kalıcı projeleri tek tek hayata geçireceğiz." diye konuştu.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan da açıkça ilan ediyorum. Ne zaman diler ve arzu ederseniz, İstanbul'un geleceğini, Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var. Onu da ileteyim buradan. Sonra diyorlar, 'Randevu istedin mi istemedin mi?' İstiyorum. Bak, tekrar istiyorum. Yeni mazbatamı aldığım gün istiyorum, yineliyorum."

"Yüksek Seçim Kurulu görevini yaptı, teşekkür ederiz"

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili karara da değinen İmamoğlu, "Seçim gecesi söylenenlerin tersine, Van'da gereksiz bir gerilimle hak gasbı çabalarına girildiğini, üzülerek gördük. Ne mutlu ki, Yüksek Seçim Kurulu görevini yaptı, teşekkür ederiz. Hukuk ve demokrasi dışı gidişata son vererek, yanlıştan dönülmesini sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İmamoğlu makam odasında, CHP yetkilileri, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu ve yeğenleriyle bir araya geldi. İmamoğlu, Mustafa Demir Hoca'nın okuduğu duayla, ikinci döneminin ilk mesai gününe başladı.