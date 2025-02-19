İBB, Kış Koşulları İçin 11.916 Personel ve 3.375 Araçla Mücadeleye Geçti

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olumsuz hava koşulları nedeniyle Kış Şartlarıyla Mücadele Olay Türü Planı'nı devreye aldı. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmalarda, ilgili tüm birimler 7/24 esasına göre tam kapasiteyle görev yapmaya başladı.

İBB, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kış Şartlarıyla Mücadele Olay Türü Planı'nı uygulamaya başladı. AKOM'da yürütülen çalışmalarda, İBB birimlerinin yanı sıra Emniyet, Jandarma, Karayolları, Avrasya Tünel İşletmesi, İGA, BEDAŞ ve AYEDAŞ gibi toplam 32 kurum ve kuruluşun temsilcileri yer alıyor. İlçe belediyeleriyle koordinasyon sağlanarak İstanbul genelinde kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm tedbirler uygulanıyor.

"İBB'den 11.916 personel ve 3.375 araçla kar mücadelesi"

İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kış şartlarına karşı 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç ile iş makinesiyle sahada aktif görev yapıyor. 4 bin 140 kilometrelik yol ağında toplam 637 kritik noktada ekipler hazır bekliyor. Metrobüs güzergahında (104 km) 44 araç ve iş makinesi çalışmalara katılıyor. Tuz depolarında 240 bin ton tuz hazır bulunurken, ilçe belediyelerine 19 bin ton tuz desteği sağlandı. Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) kapsamında 60 noktada risk takibi yapılıyor. Köy yollarının açık kalması için 170 adet kürüme aparatlı traktör muhtarlıklara tahsis edildi" denildi.

"Evsiz vatandaşlar İBB tesislerinde misafir ediliyor"

İBB, kış şartlarından olumsuz etkilenen evsiz vatandaşlara yönelik desteğini de sürdürüyor. 11 Kasım 2024'te başlatılan kış hizmetleri kapsamında, sokakta yaşayan vatandaşlar İBB ekiplerince tespit edilerek barınma hizmetine alınıyor. Bugün itibarıyla 473 erkek, 100 kadın olmak üzere toplam 573 evsiz vatandaş İBB tesislerinde misafir ediliyor. Kasım ayından bu yana toplam 2 bin 139 vatandaş sıcak barınma hizmetinden yararlandı. Evsiz vatandaşlar sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Esenyurt İSTAÇ Eğitim Binası, Tuzla BAHAR Merkezi Spor Salonu ve anlaşmalı otellerde ağırlanıyor.

"Sokak hayvanları için mama desteği"

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, soğuk hava koşullarında sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Haftada 520 noktada, günlük 2 ton kuru mama dağıtımı yapılarak sahipsiz hayvanlara destek sağlanıyor.

"Toplu ulaşım ve trafikte yoğun tedbir"

Yoğun kar yağışına karşı İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları tarafından ek seferler düzenlenecek. Ayrıca; 53 adet çekici ve kurtarıcı araç, ana arter ve çevre yollarında hazır bekletiliyor.

Trafik kazalarına ve kapanan yollara hızlı müdahale için 31 kritik noktada bariyer açma planlaması yapıldı.

Mobil büfeler, hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücüler için sıcak içecek, çorba ve su servisi yapacak.

6 mobil tuvalet, yoğunluğun olduğu noktalara konuşlandırılacak.

İBB, İstanbul genelinde kış şartlarıyla mücadeleyi tam kapasiteyle sürdürürken, sürücülere kış lastiği kullanımı konusunda dikkatli olmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri çağrısında bulundu.