İBB Kültür AŞ'nin düzenlediği 'Genç Buluşmalar' sergisi Taksim Sanat'ta açıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin 20 üniversitesinden 41 sanatçı adayının 80 eserle yer aldığı "Genç Buluşmalar" karma sergisi, Taksim Sanat'ta sanatseverle buluştu.

Açılışta konuşan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, sanatın evrensel diliyle birlikte genç sanatçıları desteklemeyi öncelediklerini belirterek, "Gençlerimize destek olmak, onların sanatla olan temaslarına katkıda bulunmak bizim için çok önemli. Bu anlamda, 'Gençlere Alan Açık!' isimli yarışmalara başladık ve bunlardan ilkini de resim alanında gerçekleştirdik." dedi.

Geçen ay "medya sanatı" yarışması düzenlediklerine işaret eden Abbas, şöyle devam etti:

"Önümüzde fotoğraf yarışmamız var ve bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Taksim Sanat'ı da 'modern sanat dünyasına kapıları açan bir kültür sanat odağı olarak' konumlandırıyoruz. Yaklaşık bir seneden bu yana genç küratörler ve genç sanatçılarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız 'Genç Buluşmalar' sergisi de bu anlayışın bir yansıması olarak öne çıkıyor. Bu sergimizde, sanatın farklı disiplinlerde ürünler veren gençlerimizi göreceğiz. Toplumsal değerlere dokunan genç sanatçıların hayatla ilgili kaygılarını ve duygularına hep beraber tanıklık edeceğiz."

"Sergiyle yeni kuşağın dertlerinin ne olduğunu net bir şekilde hissetmiş oluyoruz"

Serginin küratörlüğünü üstlenen Meriç Aktaş Ateş de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç Buluşmalar'ın bu yıl ikinci kez düzenlendiğini aktararak, "Her ikisinin de küratörlüğünü yapmak benim için büyük bir mutluluk. Sergiyi geçtiğimiz ay Artcontact Sanat Fuarı'nda, şimdi ise Taksim Sanat'ta sergileme imkanına eriştik. Türkiye'nin dört bir tarafındaki güzel sanatlar fakülteleriyle diyaloğa geçerek başladık hikayemize ve bu süreçte çok kıymetli hocalarımızın desteklerini aldık. Hocalarımız değer verdikleri öğrencilerin dosyalarını bizlerle paylaştılar. Bizde bunların içerisinde bir seçki yaptık." diye konuştu.

Ateş, sergiye dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz sergiyle birlikte yeni kuşağın dertlerinin ne olduğunu net bir şekilde hissetmiş oluyoruz. Onlar toplumsal değerlere çok önem veriyorlar. Yaptıkları her iş mutlaka hayata dokunan bir noktada yer alıyor. İklim krizinden çevreye, ölümden toplumsal ilişkilere kadar çok esaslı konulara değinen eserler var sergimizde. Sergiye katılan gençler, farklı alt disiplinler ve kavramsal çerçeveden yola çıkarak ve farklı materyaller kullanarak 'toplumsal değerler' noktasında ortaklaşıyorlar. Bizim en önemsediğimiz noktada bu."

"Genç Buluşmalar" sergisi, 21 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.