İBB Meclisi'nde 250 taksi plakası ihalesinde 15 plakanın satışına önerge kabul edildi - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde 250 taksi plakası ihalesinde 15 plakanın satışına önerge kabul edildi

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İBB Meclisi, 250 taksi plakasından 15'inin satıldığı ihaleye ilişkin soru önergesini oy birliğiyle kabul etti. Önergeyi veren BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, 13 Ekim 2026 tarihli ihalede yalnızca 15 plakanın talep görmesinin kaygılarını doğruladığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, ihale edilen 250 taksi plakasından 15'inin alıcı bulmasına ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki Başkanlık binasında yapıldı.

Meclis'te soru önergesi vermek için söz alan BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, dün İBB'nin "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin onuncu etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 15'inin satışını gerçekleştirdiğini belirtti.

Taksi ihalelerinde uygulanan yöntem ve düzenlemeye daha önce şerh düştüklerini dile getiren Çağlayan, ihalelerin taksici esnafıyla görüşülerek, hem esnafın hem de taksi kullananların taleplerini karşılayacak şekilde yapılmasını önerdiklerini söyledi.

Bu konuyu geçmişte verdikleri soru önergesiyle de gündeme taşıdıklarını aktaran Çağlayan, "Ancak uyarılarımız dikkate alınmadan, taksici esnafımızın yararlanmasını güçleştiren ve yeterli talep görmeyeceğini ifade ettiğimiz yöntemle devam edilmiştir. Nitekim 13 Ekim 2026 tarihli ihalede, 250 plakadan yalnızca 15'inin talep görmesi, dile getirdiğimiz kaygıları bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Çağlayan, daha önce dile getirdikleri uyarılara rağmen mevcut ihale yöntemiyle devam edilmesinin gerekçesini sorarak, şunları kaydetti:

"Son ihalede 250 plakadan yalnızca 15'inin ihale edilebilmesinin nedenleri değerlendirilmiş midir? İhale bedeli ve ödeme koşullarının, taksici esnafının katılımını kolaylaştıracak ve vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, esnaf temsilcileriyle istişare edilerek yeniden düzenlenmesi planlanmakta mıdır? İhalesi yapılması planlanan 2 bin 500 plakadan bugüne kadar kaç plaka ihale sonuçlarına göre verilmiştir. Verilen plakalardan ne kadar gelir elde edilmiş ve ihaleden sağlanan gelir nereye kullanılmıştır? Sonuç olarak 2 bin 500 plakanın geliri, kalanı, sonucu nedir?"

CHP'li Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik, ihale süreci belirlenmeden önce taksi çalıştayı yapıldığını, burada oda temsilcileri, esnaf temsilcileri, bürokratların hazır bulunduğunu söyledi.

Burada herkesin görüş ve önerilerini ilettiğini, çalıştaydan çıkan sonuca ilişkin de bir taslak oluşturulduğunu ve taslağın UKOME'ye sunulduğunu dile getiren Çelik, UKOME'den de onaylanınca sonrasında ihale süreci oluştuğunu kaydetti.

Çelik, "Bu ihale süreci tabii ki kamudaki çerçeveye ilişkin oluşturulan bir süreç. Burada taksi plakasının bedeli belirlenirken bahsettiğim yollar izlendi. Dolayısıyla bugün satın alma gücünün düşmesiyle paralel bir durumu konuşuyorsak burada aslında genel ekonomik süreçlere atıfta bulunmak gerekir." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA
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