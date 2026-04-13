İBB Meclisi'nde Divan Katipliği Seçimi Tartışmalı Geçti

13.04.2026 21:24
İBB Meclisi'nde mühürsüz oy pusulaları nedeniyle divan katipliği seçimi tekrarlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde yapılan divan katipliği seçimi mühürsüz pusulalar kullanılması nedeniyle tekrarlanırken, oturumda tartışma yaşandı.

İBB Meclisi nisan ayı birinci birleşimi, Belediye Başkan Vekili ve Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda ilk olarak İBB Meclisi başkan vekillikleri için seçim yapıldı.

CHP, 1. Başkan Vekilliği için Gökhan Gümüşdağ'ı, 2. Başkan Vekilliği için ise Gencay Özcan'ı aday gösterdi. AK Parti ise 1. Başkan Vekilliği için Ahmet Bilal Kıymaz'ı, 2. Başkan Vekilliği için ise İlyas Çevik'i aday gösterdi.

Meclis 1. Başkan Vekilliğine 143 oy alan CHP'li Gümüşdağ seçilirken, AK Partili Kıymaz ise 94 oy aldı. Meclis 2. Başkan Vekilliğine ise 142 oy alan Özcan seçildi. AK Parti'nin adayı Çevik ise 91 oy aldı.

Divan katipliği seçimi

Meclis divan katiplikleri için yapılan seçim sonrasında ise mühürsüz oy tartışması yaşandı.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, bazı oy pusulalarının mühürsüz olduğunu dile getirdi.

Oturumu yöneten Belediye Başkan Vekili Aslan, mühürsüz oy kullanımı nedeniyle divan katipliği seçimini yenileyeceğini belirtti.

CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı, meclis müdürlüğünün büyük hata yaparak, AK Partili üyelere mühürlü oy pusulası, kendilerine ise pusula kalmadığı için boş kağıt verdiğini dile getirdi.

İnanlı, "AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 'Ben latife ederek söz alıyorum, mühürsüz oy pusulası ile oy kullanıyorsunuz.' dedi. Daha sonra bunu fırsata çevirip, 'Bu geçersizdir.' diyerek mecliste bir kargaşa yaratıldı. Olacak iş değil. Oylama geçerlidir. Divan katipleri seçilmiştir." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz ise seçim hukukunun şekli bir hukuk olduğunu vurgulayarak, "Yıllardır seçim hukukuna şahitlik etmiş meslektaşım Ülkü Hanım'ın bu talebimizi kötü niyet olarak nitelemesini aynen iade ediyorum. Kötü niyet yok. Şekli hukukun uygulanmasını talep ediyoruz. Yerel demokrasinin ve seçim hukukunun hakkıyla tahakkuk etmesi adına ilk seçimde yapılan oylama sonuçlarının açıklanmasını talep ediyoruz." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan ise şekli hukukun yerine getirilmesi istedi. Oturumu yöneten Aslan'dan mühürlü ve mühürsüz oyların sonuçlarını açıklamasını isteyen Ayhan, "Eğer bir meclis başkanı olarak bir karar alıyorsanız da hangi partinin mühürlü, mühürsüz oylarını açıklayın. Yargı süreci de olacaksa yargı sürecine gidelim." dedi.

Tekrar söz alan CHP Grup Başkan Vekili İnanlı da tüm meclis üyelerine divan katipliği pusulalarının dağıtılmadığını öne sürerek, oylamanın yenilenmesini talep etti.

AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz ise İnanlı'ya tepki göstererek, "Sayın Başkanım siz oyları söyleyin. Biz, bizim arkadaşların seçildiğini biliyoruz. Fakat yerel demokrasiye saygımız gereği biz arkadaşlarımızdan feragat ediyoruz. Ama siz bunu ilan ediniz." diye konuştu.

AK Parti aday göstermedi

Tekrarlanan seçim için CHP Grubu adaylarını açıkladı.

AK Parti Grubunun adaylarını açıklamak için söz alan Türkyılmaz, "İsim önermiyoruz. Bizim bir şeye çökmediğimizi Ülkü Hanım bu şekilde anlamıştır. Size hayırlı olsun." dedi.

Yenilenen seçimde CHP adayı 10 kişi, 132 oyla katip üyeliklerine seçildi.

Beş kişiden oluşan Encümen Üyeliği seçimlerinde de CHP'li adaylar seçildi.

Mecliste ayrıca 27 ihtisas komisyonu için seçim yapıldı. 8'er kişiden oluşan komisyonlarda 5 üye CHP'den, 3 üye ise muhalefet partilerinden oluştu.

Toplantıda ayrıca gündemdeki diğer maddeler de oylanarak komisyonlara sevk edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

