İBB Meclisi'nde Metro Hattı Arızası Gündemde

11.05.2026 19:43
Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki arıza nedeniyle İBB Meclisi'nde soru önergesi verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan bölgesinde meydana gelen arızaya ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy-Çağlayan bölgesinde meydana gelen arıza, bakım süreci, kamu güvenliği ve vatandaş mağduriyeti hakkında soru önergesi vereceğini söyledi.

Son günlerde M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda özellikle Mecidiyeköy-Çağlayan arasındaki makas bölgesinde meydana gelen arıza nedeniyle sefer düzeninde ciddi aksaklıklar yaşandığını ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamalarda, 'yer altı suyu akış kaynağındaki artış sebebiyle ray hattının bir kısmında onarım gerekliliği ortaya çıktığı' ifade edilmiştir. Bu süreçte Mahmutbey yönünden gelen vatandaşlar Nurtepe İstasyonu'nda metrodan indirilmekte, buradan İETT otobüsleriyle Mecidiyeköy'e taşınmakta, ardından tekrar metroya aktarma yapmak zorunda bırakılmaktadır. Özellikle yoğun saatlerde Nurtepe-Mecidiyeköy arasındaki kara yolu ulaşım süresi 1 saati aşmakta, vatandaşların bu hattaki toplam seyahat süresi 2 saatin üzerine çıkmaktadır. On binlerce İstanbulluyu doğrudan etkileyen bu ciddi altyapı problemiyle ilgili kamuoyuna şimdiye kadar ayrıntılı, şeffaf ve teknik bir bilgilendirme yapılmamıştır."

Metro hattındaki arızanın ne olduğunu soran Aksu, "Kamuoyuna neden yalnızca 'yer altı suyu artışı' şeklinde genel ve üstü kapalı bir açıklama yapılmıştır? Yer altı suyu akışının ray hattına zarar verdiği belirtilmektedir. Söz konusu hatta meydana gelen hasarın boyutu nedir? Raylarda, makas sistemlerinde, klepe (ray bağlantı kelepçesi) bağlantılarında veya tünel betonarmesinde kalıcı deformasyon oluşmuş mudur? Kamuoyunda dile getirilen, 'ray hattını taşıyan bağlantı ekipmanlarının çürümesi, aşınması veya bakım eksikliği nedeniyle hattın kullanılamaz hale geldiği' yönündeki iddialar doğru mudur?" ifadelerini kullandı..

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

CHP'li Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik ise yüzeyde oluşan sudan kaynaklı bir sorun tespit edilmesinin ardından istasyonunun erişime kapatıldığını söyledi.

Burada oluşan sorunla ilgili üniversiteyle yürütülen bir süreç olduğunu anlatan Çelik, "Bu süreç başladı, suyun tahliyesi tamamlandı. Bundan sonraki süreçte, teknik süreç devam edecek. Bu süreç boyunca İETT marifetiyle vatandaşlarımızın Mecidiyeköy istasyonuna, yine Mecidiyeköy'den Çağlayan tarafına erişimi sağlanmaktadır." dedi.

Kaynak: AA

