İBB Meclisinde Bisiklet ve İETT İhaleleri Tartışıldı - Son Dakika
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İBB Meclisinde Bisiklet ve İETT İhaleleri Tartışıldı

16.07.2026 17:58
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İBB Meclisinde yeni bisiklet sistemi ve İETT araç bakım hizmetleri üzerine soru önergeleri kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yeni paylaşımlı bisiklet sistemi ve İETT araçlarının bakım, onarım ihalelerine ilişkin verilen soru önergeleri oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi temmuz ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muharrem Balık, İBB tarafından işletilen İSBİKE sistemine son verilmesinin ardından bu yıl itibarıyla özel işletmeciler eliyle yürütülen yeni paylaşımlı bisiklet sistemine geçildiğini söyledi.

İBB tarafından bu sistemin toplu ulaşıma entegre edildiğini, çevreci ve dijital bir mikro mobilite modeli olacağının anlatıldığını aktaran Balık, "Uygulamanın sahadaki mevcut durumu incelendiğinde bisikletlerin kaldırımlara, yaya geçitlerine, park girişlerine, kavşaklara ve engelli erişimini engelleyebilecek noktalara gelişigüzel bırakıldığı, belirlenen park alanları ve istasyon mantığının yeterince işletilmediği görülmektedir. Bu durum hem yayaların güvenliğini olumsuz etkilemekte hem de trafik güvenliği açısından çeşitli riskler oluşturmaktadır." diye konuştu.

Balık, soru önergesinde, yeni sistemde kaç bisiklet olduğunu, toplam kiralama sayısını ve bisikletlerin hatalı park sorununun çözülmesine yönelik ne tür çalışmalar yapıldığını sordu.

"İETT araçları bakım hizmetleri hangi yöntemle sürdürülüyor"

AK Parti'li Meclis Üyesi Harika Öztürk, İBB Meclisinde daha önce, İETT araçlarının bakım ve onarım hizmetleri ihalelerini alan firmalar ile bu hizmetlerin sürdürülebilirliğine ilişkin verdikleri soru önergesine yeterli ve açıklayıcı cevap verilmediğini söyledi.

Öztürk, "Son dönemde kamuoyuna yansıyan bilgilerde, İETT araç bakım ihalelerini yürüten bazı firmalar hakkında devam eden adli süreçler ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen işlemler nedeniyle bakım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri oluşmuştur. Toplu ulaşım hizmetinin kesintisiz ve güvenli şekilde devam edebilmesi açısından bakım hizmetlerinin hangi yöntemle sürdürüldüğünün kamuoyu tarafından bilinmesi önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Daha önce verdikleri soru önergesine neden ayrıntılı cevap verilmediğini soran Öztürk, "Hakkında adli süreç veya TMSF işlemleri yürütülen firmalar, bugün itibarıyla İETT araç bakım ve onarım hizmetlerini yürütmeye devam etmekte midir? Bu firmalarla yapılan sözleşmeler feshedilmiş, askıya alınmış veya devredilmiş midir? Bakım ve onarım hizmetleri halen hangi firma veya firmalar tarafından yürütülmektedir? Yeni görevlendirilen firmalar hangi ihale veya temin usulüyle belirlenmiştir? Sözleşme bedelleri ve süreleri nedir?" sorularını yöneltti.

Mecliste yapılan oylamada, her iki soru önergesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Meclisinde Bisiklet ve İETT İhaleleri Tartışıldı - Son Dakika

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