İBB Meclisinde İmamoğlu'nun mülteci açıklamaları tartışıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Almanya'daki mülteciler ve kentteki yabancı sayısına yönelik ifadelerine ilişkin verilen soru önergesi tartışıldı.

İBB Meclisi temmuz ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste gündem dışı konuşmalar bölümünde AK Parti Esenyurt Meclis Üyesi Harika Öztürk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Almanya gezisindeki Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili ifadeleri üzerine soru önergesi verdi.

Öztürk, İmamoğlu'nun Düsseldorf kentindeki bir toplantıda İstanbul'da 2,5 milyon mülteci bulunduğunu beyan ettiğini, aynı zamanda Almanya'yı örnek gösterip Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiğini dile getirdi.

İmamoğlu'nun eleştiri sınırlarını aşarak Batı'ya şirin görünme çabası içine girdiğini belirten Öztürk, "İBB Başkanı'nın İstanbul nüfusunu resmi rakamlara göre açıklarken mültecilere dair gerçek dışı rakamları ortaya atması bir çelişkidir. Ortada gayri resmi bir durum var ise dahi, ya tüm sayılarıyla gayri resmi çerçevede konuşması beklenir, yahut tamamen resmi sayılara göre bir beyanda bulunması gerekirdi. Zira 2022 yılında da bir konuşmasında İSKİ'nin su tüketimi verilerine göre kentte 19 milyon 300 bin kişinin yaşadığını belirtmiştir. O tarihte sözüm ona 2,5 milyon mülteciyi 19 milyonun, gayri resmi sayısının içinde sayarken bugün ise 16 milyon resmi nüfusun içinde hesap etmektedir, hatta oran vermektedir." ifadelerini kullandı.

Göç İdaresi Başkanlığının resmi açıklamasına göre İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu aktaran Öztürk, gerçeği yansıtmayan spekülatif rakamlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

"İSKİ raporları Bakanlık verilerini doğrulamaktadır"

İSKİ faaliyet raporları üzerinden de sayı hesabı yapılabileceğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"İSKİ raporlarına göre, İstanbul'da kişi başına düşen yıllık su miktarı ortalama 66,5 metreküp iken 2023 yılına gelindiğinde 71 metreküp olarak istatistiklere yansımış olup, yüzde 6,7'lik bir artış söz konusudur. Bu artışı nüfusa oranladığımızda da 1 milyon 50 bin kişinin daha suyu kullandığını görebiliyoruz. Bu verilere dayalı matematiksel analiz sonucu da İBB Başkanı'nı değil, Bakanlık verilerini paralel şekilde doğrulamaktadır."

Öztürk, soru önergesinde İmamoğlu'nun su tüketimi üzerinden veri analizine nasıl ulaştığını talep ederken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet politikalarını Avrupa kapılarında ağır ve iftira düzeyinde eleştiren Başkan'ın 'Tarihi an' dediği, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile yaptığı, ülkelerindeki şiddetten kaçmak zorunda olan mültecilere yönelik desteğe ilişkin mutabakatın hedefleri nelerdi ve neticeleri neler olmuştur? 'Devletin başka devletlerin iç işlerine müdahale ederek, göçün tetiklendiğine dair çizgiyi aştığı' iddiasına hangi belge ve delillerle ulaşmıştır? İBB Başkanı'nın Avrupa kapılarında doğrudan dilinden dökülen söylemleri ile peşi sıra 30 Haziran Kayseri ve 1 Temmuz'da devam eden provokasyonlar neticesinde halkı tahrik yahut birilerinin kulağına su kaçırma boyutu düşünülürse, İBB Başkanı'nın söylemleri bir nebze de olsa fitili yakma ya da körük vazifesi görmüş müdür?"

Soru önergesi reddedildi

Öztürk'ün konuşması mecliste tartışma yaşanırken, CHP adına Grup Sözcüsü Gencay Özcan cevap verdi.

Önergeyi gündem dışı olarak niteleyen Özcan, "Soru önergesi, soru önergesi gibi olmadığı için ret vereceğiz. Hükümler içeriyor, üstelik de yanlış sözler de tarihi gerçeklerle bağdaşmayan ifadeler kullanıldı. Buradaki yerel yöneticilerin aslında gerçeği bildiği verilen resmi sayıların çok üstünde bir mülteciye İstanbul'daki hem ilçe hem de Büyükşehir Belediyesinin hizmet ettiği çok açık ortada." diye konuştu.

Özcan, ayrıca Türkiye'de 10 milyon mülteci olduğunu öne sürdü.

Özcan'ın ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, seçilmiş belediye başkanından açıkladığı veri ve bilgileri sıhhatli ve doğru paylaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Esenyurt Meclis üyesi Öztürk'ün soru önergesi oy çokluğu ile reddedilirken AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz, sözlü bir soru önergesi verdi.

Türkyılmaz, önergesinde şunları kaydetti:

"İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Düsseldorf'ta İstanbul'da yaşayan mültecilerin sayısına ilişkin vermiş olduğu istatistik bilgilerin hangi verilere dayanarak açıklandığını kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz."

Türkyılmaz'ın soru önergesi oy birliği ile başkanlık makamına havale edildi.