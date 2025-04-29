İBB Operasyonunda 30 Kişi İçin Tutuklama İstendi

Haber: Edda SÖNMEZ/Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen isimlerden 30'u hakkında tutuklama istendi. 18 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi. Tutuklama istenen isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr, Şafak Başa, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, ilk operasyonda tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da bulunuyor.

Aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim hakkında 19 Mart'tta düzenlenen operasyonların ardından İBB bürokratlarına yönelik cumartesi sabahı ikinci dalga operasyon düzenlenmişti. 'Suç örgütü kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlamalarla gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri bu sabah tamamlandı. Emniyetteki işlemleri biten 48 kişi ise sağlık kontrolünün ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Öğle saatlerinde başlayan savcılık ifadeleri 21.00 sıralarında sona erdi.

30 tutuklama istendi

Savcılık, ifadeleri tamamlanan isimlerden 30'nu tutuklama istemiyle, 18'ini de adli kontrolle hakimliğe sevk etti. Tutuklama istenen isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr, Şafak Başa, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, ilk operasyonda tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da bulunuyor. Serbset bırakılmaları istenenler arasında ise İBB eski genel sekreterleri Can Akın Çağlar, Murat Yazıcı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, CHP Eski Milletvekili Turan Aydoğan da yer alıyor.

İki gözaltı kararı daha

Öte yandan kamuoyuna güvenlik kamerası görüntüleri yansıyan bir otelin müdürü ile güvenlik müdürü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği bildirildi.