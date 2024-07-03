İBB Sinemada Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
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İBB Sinemada Film Festivali Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sinemada Film Festivali, 12-21 Temmuz tarihleri arasında izleyicilerle buluşacak. Festivalde birçok film gösterimi yapılacak ve ünlü yönetmenlerle söyleşiler düzenlenecek. Festival programı İBB Kültür ve Film Koop'un sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden takip edilebilir.

03.07.2024 16:32
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından Film Koop iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Sinemada Film Festivali", 12-21 Temmuz'da izleyicilerle buluşacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, festival gösterimleri Büyükada Atatürk Meydanı, Büyükada Taş Mektep ve Heybeliada Pazar Meydanı'nda gerçekleşecek.

"Bildiğin Gibi Değil", "Mucize Aynalar", "Sanki Her Şey Biraz Felaket", "Oyuncaklar Firarda", "80 Günde Devri Alem", "Karganın Uykusu", "Aniden", "Tavuri", "Faruk", "Ainbo: Amazon'da Büyük Macera", "8x8", "Cam Perde", "Öğretmenler Odası", "İlgi Alanı", "Rodakis'i Ararken", "Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir", "Sanatoryum", "Sararmış Yapraklar", "Tereddüt" ve "Umudunu Kaybetme" filmlerinin gösterileceği festival, ücretsiz olarak tüm sinemaseverlerin katılımına açık olacak.

Yönetmen Yeşim Ustaoğlu, Mert Fırat'ın moderatörlüğünde bir masterclass düzenleyecek. Prof. Dr. Nevzat Kaya "Topografyalar veya Film ve Mitos" başlıklı söyleşisi yaparken, yönetmen Kerem Soyyılmaz ise Şükrü Alaçam moderatörlüğünde sinemaseverlerle buluşacak. Derviş Zaim ve Kıvanç Sezer' de festivalde yer alacak isimler arasında olacak.

İstanbul Şehir Hatları, etkinlik boyunca Adalar'a özel seferler düzenleyecek.

Festival programının ayrıntılarına İBB Kültür ile Film Koop'un sosyal medya hesaplarından ve "kultursanat.istanbul" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

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