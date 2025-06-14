İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'ten Açıklama: 'Suç İşlemedim'

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, "Kamuoyu bilmelidir ki etkin pişmanlık başvurusunda bulunmadım. Çünkü işlediğim herhangi bir suç bulunmamaktadır. Ne dosyada atılı suçları işledim, ne de yasadışı bir örgüte üye oldum" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in X hesabından yazılı bir açıklama yapıldı. Kamuoyunda "Keleş'in itirafçı olduğu" iddialarının yalanlandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde hakkımda maksatlı ve itibarımı zedelemeye dönük haberler yapılmakta olduğunu duyuyorum. Kamuoyu bilmelidir ki etkin pişmanlık başvurusunda bulunmadım. Çünkü işlediğim herhangi bir suç bulunmamaktadır. Ne dosyada atılı suçları işledim, ne de yasadışı bir örgüte üye oldum.

"Herkes gayet iyi bilmektedir ki bizler bir siyasi kumpas nedeniyle cezaevindeyiz"

Herkes gayet iyi bilmektedir ki bizler bir siyasi kumpas nedeniyle cezaevindeyiz. Bir suçumuz yok, alnımız açık. Bu maksatlı ve onurumu zedelemeye dönük haberleri yapanlara karşı hukuk önünde hesaplaşacağımı buradan bildiriyorum."