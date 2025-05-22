İBB\'ye 3. Dalga Operasyon: 20 Gözaltı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB'ye yönelik 3. Dalga operasyonda gözaltına alınan 20 kişi bu sabah İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri öğle saatlerinde tamamlanan ve aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 16 kişi hakkında tutuklama, 4 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan operasyonlara salı sabahı bir yenisi eklenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

16 tutuklama, 4 adli kontrol

Savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından gözaltına alınanlardan 20 kişinin işlemleri bu sabah tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen İBB görevlilerinin savcılık ifadeleri öğle saatlerinde tamamlandı. Savcılık Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 16 kişiyi değişik suçlardan, tutuklama; 4 kişiyi de adli kontrol kararı verilmesi istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

(SÜRECEK)