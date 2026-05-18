İbb'ye Yönelik Operasyonlarda Gözaltına Alınan 12 İsimden 11'i Hakkında Tutuklama İstendi

18.05.2026 16:41  Güncelleme: 17:30
İBB'nin Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Elektronik Sistemler Müdürlüğü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 11'i için tutuklama, bir kişi için ise adli kontrol tedbiri istendi.

(İSTANBUL) İBB'ye bağlı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Elektronik Sistemler Müdürlüğü'ne cuma sabahı yapılan operasyonda gözaltına alınıp bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 12 isimden 11'i hakkında tutuklama, bir isim hakkında ise sağlık sorunları nedeniyle konutu terk etmeme yönünde adli kontrol tedbiri istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Elektronik Sistemler Müdürlüğü'ne cuma sabahı operasyon yapılmıştı. Bazı ihalelerle ilgili iddialarla ilgili gerçekleştirildiği açıklanan operasyonda gözaltına alınan 12 isim bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Saat 16.00 sıralarında savcılıktaki ifade işlemleri sona eren isimlerden 11'i tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sağlık sorunları bulunan bir isim hakkında ise konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol istendi.

