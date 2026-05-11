İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 8 Mayıs Cuma günü operasyon düzenlendi, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi.
Son Dakika › Güncel › İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 30 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?