İBB'de Genel Sekreter Yardımcılığı Değişiklikleri

22.04.2026 22:10
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Cemal Ufuk Karakaya ve Murat Yazıcı görevlerinden alındı. Mahir Polat Genel Sekreter Yardımcılığı'na yeniden atandı, Oktay Özel ise yeni atanan isim oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter yardımcıları Cemal Ufuk Karakaya ve Murat Yazıcı görevlerinden alındı.

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünden, yönetim şemasındaki değişikliklerle ilgili duyuru yapıldı.

Kurumun yönetim yapısında güncel ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli değişikliklere gidildiği belirtilen duyuruda, Mahir Polat'ın yeniden Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başladığı bildirildi.

Genel sekreter yardımcılığı görevine nisan ayı itibarıyla Oktay Özel'in atandığı, Oğuzhan Bahadır'ın da vekaleten atandığı açıklanan duyuruda, "Genel sekreterlik makamı bünyesinde daire başkanı kadrosunda görevlerine devam edecek olan Sayın Cemal Ufuk Karakaya ve Sayın Murat Yazıcı'ya bugüne kadar vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Duyuruda, 7 genel sekreter yardımcılığı makamı ve bu makamlara bağlı bulunan daire başkanlıklarına ilişkin detaylara da yer verildi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Murat Yazıcı, Mahir Polat, Oktay Özel, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Advertisement
