İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Erdoğan, Londra Helal Forumu\'nda konuştu:

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Gazze'deki insani durumun ateşkese rağmen ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Sözde ateşkes ortamında sahadaki insani durumun hafiflediği, eskisinden daha kötü olmadığı düşünülebilir ama maalesef soykırım her gün devam ediyor." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası (ICCD) ile Helal Ürünler Geliştirme Şirketinin (HPDC) ortak girişimi olan "Halal360 Platformu" tarafından 10-11 Ekim'de Queen Elizabeth II Centre'da düzenlenen Londra Helal Forumunun ikinci günü "Filistin Kahvaltısı" etkinliğiyle başladı.

Etkinliğe, başta Filistin'in Londra Büyükelçisi Husam Zomlot ve İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bu hafta Londra dahil pek çok dünya kentinde Filistin ile dayanışma eylemleri yapıldığını belirterek, "Türkiye'de de hafta boyunca pek çok kentte etkinlikler düzenlendi. İnşallah yeni yılın ilk sabahında, 1 Ocak'ta geçen yıl buluştuğumuz noktada tekrar buluşacağız." dedi.

Geçen yıl İstanbul'da Galata Köprüsü'nde yapılan Filistin'e destek yürüyüşünü hatırlatan Erdoğan, yürüyüşe yarım milyon insanın katıldığına dikkati çekti. Erdoğan, "Dünyaya soykırımı anlatacak, özellikle son 3 yıl olmak üzere 1948'den beri çok büyük acılar çeken Filistinli kardeşlerimizle dayanışma göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Ekim 2023'te Filistin konusuna önem veren sivil toplum kuruluşlarıyla bir platform kurduklarını ve o günden bu yana her ay toplantı düzenleyerek insani durumu ele aldıklarını dile getirdi.

Başta eğitim olmak üzere pek çok alanda yapılacak yardımları görüştüklerini söyleyen Erdoğan, "Son toplantımızda Gazze'de desteğe ihtiyacı olan 65 bin yetim belirledik. Hepsinin her ay finansal destek alabilmesini sağlamak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'den bölgeye giden veya üzerinde "Türkiye'de üretildi" ifadesi yer alan yardım malzemelerinin Gazze'ye girişinin engellendiğini belirten Erdoğan, ateşkes anlaşmasında Gazze'ye 600 tır yardım malzemesi girişinin öngörülmesine rağmen eylülde günlük 200 tırdan daha az yardımın buraya girdiğini söyledi.

Erdoğan, bunların arasında ticari malların da bulunduğunu dile getirerek, "İnsani durum aynı şekilde devam ediyor. Sözde ateşkes ortamında sahadaki insani durumun hafiflediği, eskisinden daha kötü olmadığı düşünülebilir ama maalesef soykırım her gün devam ediyor." dedi.

Batı Şeria ve Kudüs'te de durumun her geçen gün kötüye gittiğini söyleyen Erdoğan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının da arttığını vurguladı.

Erdoğan, bu durumla mücadele için kaynakların bir araya getirilerek dikkatli kullanılmasının önemli olduğunu belirterek, "Filistin halkı bölgedeki en eğitimli halk. Hatta İsraillilerden bile daha eğitimliler. Bunu yok ederek Filistinlileri cahil bırakmak istiyorlar. (Filistinlilerin) Eğitime ulaşımı yok. Gençler ya öldürüldü ya da eğitim imkanlarından mahrum bırakıldı." diye konuştu.

İbn Haldun Üniversitesinin her yıl bağış fonundan bir miktarı Al-Quds Üniversitesi ile paylaşmak üzere bir anlaşma yaptığını dile getiren Erdoğan, siyasi ve diplomatik alanda da Filistin'e desteğin sürdüğünü söyledi.

İngiltere ve bazı Batı ülkelerinin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbederek kurulan İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklamasına ilişkin Erdoğan, "Bu bir başlangıç. Umarım bu yasak bir noktada tüm İsrail mallarına kadar genişletilir. Baskı devam etmeli." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin ile ilgili verdiği mesajlara işaret ederek, diğer dünya liderlerinin de bu konudaki görüşlerini daha anlamlı şekilde dile getirmeye başladığını belirtti.

Londra Helal Forumu gibi etkinliklerin Filistinli ve Orta Doğu'daki yatırımcı ve üreticiyi bir araya getirmek açısından önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Peki ne zaman Mescid-i Aksa'ya gidebileceğiz? İnşallah çok uzun olmayan bir zaman sonra bu toplantıları Kudüs'te barış ve uyum içinde yapabiliriz." dedi.