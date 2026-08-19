İbrahim Çakır Kabe Yolculuğuna Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbrahim Çakır Kabe Yolculuğuna Çıktı

İbrahim Çakır Kabe Yolculuğuna Çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresunlu seyyar pilavcı İbrahim Çakır, Kabe'ye otostopla 10 günde ulaştı.

GİRESUNLU seyyar pilavcı İbrahim Çakır (32), ikinci kez otostopla çıktığı Kabe yolculuğunda 10 günde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ulaştı.

Giresunlu seyyar pilavcı İbrahim Çakır, şubat ayında kutsal topraklara yürüyerek ve otostop çekerek gitti. Umre yapmak için 10 gün önce yeniden memleketinden yola çıkan Çakır, ilçedeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ulaştı.

'BEYTULLAH AŞIĞI BİR İNSANIM'

Başlangıçta yolculuğunu yürüyerek yapmaya niyet ettiğini söyleyen Çakır, kendisini sanal medyadan takip edenlerin araçlarıyla yardımcı olduklarını belirtti. Çakır, "Yolculuğum sırasında beni tanıyanlar, araçlarına alarak ulaşım konusunda bana yardımcı oldular. Yola çıkmamın en büyük nedeni ise ilahi aşk. Bir de beşeri aşk var ama ağır basan tabii ki ilahi aşk. Ben Beytullah aşığı bir insanım" dedi.

İLHAM KAYNAĞI VEYSEL KARANİ

Geçmişteki manevi yolculuklardan etkilendiğini anlatan Çakır, "Benim yürüme amacım da buradan geliyor. Veysel Karani, efendimizi görmek için 6 ay boyunca yürüyerek gitmiş. Ben de bu yolculuğu o manevi duyguyla yapmak istedim" diye konuştu. Çakır, ardından gümrük kapısından geçiş yaparak Suriye'ye gitti.

Kaynak: DHA

İbrahim Çakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Çakır Kabe Yolculuğuna Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait
Trump’ın göz diktiği Grönland’da Danimarka’dan askeri hamle Trump'ın göz diktiği Grönland'da Danimarka'dan askeri hamle
El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın kuzeni Vesim Esad idama mahkum edildi Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad idama mahkum edildi
Böyle komşu olmaz olsun Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti Böyle komşu olmaz olsun! Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti

13:42
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu Ünlü börekçi de listede
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede
13:25
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne kalma şansı belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu
13:22
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti
13:15
13 yıl Galatasaray’da görev yapmıştı Süper Lig ekibiyle anlaştı
13 yıl Galatasaray'da görev yapmıştı! Süper Lig ekibiyle anlaştı
12:25
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 14:10:07. #7.12#
SON DAKİKA: İbrahim Çakır Kabe Yolculuğuna Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.