İbrahim Uğur Metin\'in Barış Manço Performansı

08.05.2026 15:02
Zonguldak'ta, okul müdürü İbrahim Uğur Metin'in Barış Manço'nun şarkısını söylemesi büyük ilgi gördü.

ZONGULDAK'ta çocuk korosunun verdiği konserin final bölümünde sahneye çıkan Kozlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Uğur Metin'in sesi Barış Manço'ya benzerliğiyle dikkat çekerken, performansı sanal medyada milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. O şarkının profesyonel kaydı da ortaya çıktı.

Kozlu Ortaokulu İz Çocuk Korosu 5 Mayıs'ta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda 90'lar temalı konser düzenledi. Konserin final bölümünde sahneye 36 yıldır öğretmenlik yapan okul müdürü İbrahim Uğur Metin çıktı. Metin, Barış Manço'nun 'Müsaadenizle Çocuklar' şarkısını koro ile birlikte seslendirdi. Manço ile ses benzerliği de dikkat çeken İbrahim Uğur Metin'in sahne performansı sanal medyada paylaşılınca milyonlarca görüntülemeye ulaştı ve büyük beğeni aldı. O performansın, okul yönetimi tarafından aldırılan profesyonel kayıtları da ortaya çıktı. Çocukların şarkı sözlerinde yaptığı 'Eh müdür amca aşk olsun' değişikliği de salonda eğlenceli bir karşılık buldu.

İbrahim Uğur Metin, ilgi karşısında şaşırdığını ancak tüm övgüyü ve ilgiyi koroda emeği geçen öğretmen ve öğrencilerinin hak ettiğini söyledi. Metin, emeği geçen öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

Kaynak: DHA

