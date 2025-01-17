KUZEY MALUKU, 17 Ocak (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın sağladığı cep telefonuyla çekilmiş fotoğrafta Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Batı Halmahera bölgesinden gözüken Ibu Yanardağı'ndan püsküren volkanik malzemeler görülüyor, 16 Ocak 2025.
Endonezya çarşamba günü, ülkenin doğusundaki Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı'nın artan volkanik faaliyetlerinin ardından volkanik alarm durumunu en yüksek seviyeye çıkardı. (Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Son Dakika › Güncel › Ibu Yanardağı'nda Volkanik Alarm Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?