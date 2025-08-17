İç Moğolistan'da Sel: 10 Ölü

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde meydana gelen selde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Xinhua'nın haberine göre, Bayannur iline bağlı Urad Arka Sancak bölgesinde bir nehrin taşması sonucu çadır kampı alanını sel bastı.
Selde, alanda kamp yapan 13 kişiden 10'u yaşamını yitirirken sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu.
Bölgeye 700'den fazla acil durum görevlisi sevk edilirken ekipler 1 kişiyi kurtarma başardı.
Acil Durum Yönetim Bakanlığı, vatandaşları sel mevsiminde vahşi doğa alanlarında kamp yapmaktan kaçınmaları uyarısında bulundu.
