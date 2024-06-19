ICESCO, uluslararası topluma tüm mültecilerin desteklenmesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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ICESCO, uluslararası topluma tüm mültecilerin desteklenmesi çağrısında bulundu

Fas merkezli ICESCO, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla uluslararası topluma tüm mültecilerin desteklenmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, mültecilerin temel haklarının tamamına sahip olabilmesi için dayanışma ve insani çabaların güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. ICESCO ayrıca Tıbbi Sosyal Eğitim Konvoyları girişimiyle temel sosyal ve sağlık desteğinin sağlanması amacıyla çalışmalara başladığını belirtti.

19.06.2024 18:41
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Fas merkezli İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), uluslararası topluma dünyadaki tüm mültecilerin desteklenmesi çağrısında bulundu.

ICESCO, bu yıl "Mültecileri kabul eden bir dünya için" temasıyla düzenlenen 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle açıklama yaptı.

Açıklamada, "ana vatanlarından kaçmak zorunda kalan insanlarla dayanışmanın, onurlu yaşam ve güvenlik haklarının desteklenmesinin, hayallerinin gerçekleştirilmesi için sosyal entegrasyon fırsatlarının öneminin vurgulanması" istendi.

Uluslararası topluma "dünyadaki tüm mültecileri desteklemek için ortak eylemi yoğunlaştırma" çağrısında bulunuldu.

Mültecilerin temel haklarının tamamına sahip olabilmesi adına dayanışmanın ve insani çabaların güçlendirilmesinin önemli olduğuna işaret edilerek, bunların başında ekonomik, sosyal ve kültürel hakların yanı sıra, eşitlikçi ve kapsamlı eğitim verilmesi, onurlarını koruyacak şekilde becerilerine uygun iş fırsatlarının sağlanması olduğu belirtildi.

ICESCO ayrıca İslam dünyasının içinde ve dışında, özellikle de kırsal bölgelerde temel sosyal ve sağlık desteğinin sağlanması amacıyla Tıbbi Sosyal Eğitim Konvoyları girişimi başlatıldığını anımsattı.

BM de her yıl 20 Haziran'ı Dünya Mülteciler Günü ilan ederek dünyanın dört bir yanındaki mültecilerin içinde bulundukları kötü duruma karşı dikkati çekmeye çalışıyor.

Kaynak: AA

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