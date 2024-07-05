İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri anarak teröristlere darbe vurduğunu söyledi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 yıl önce yaşanan Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, "Hain teröristlere hayatı dar etmeye devam ediyoruz. Masum insanların canına kast edenlere hak ettiklerini yaşatıyoruz, yaşatmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı.

Mesajında, 31 yıl önce, 33 vatan evladının 5 Temmuz 1993'te hain teröristlerce Başbağlar köyünde katledildiğini anımsatıp yaşamını kaybedenlere rahmet dileyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız acı hala yüreğimizde. Makamları ali olsun. Hain teröristlere hayatı dar etmeye devam ediyoruz. Masum insanların canına kast edenlere hak ettiklerini yaşatıyoruz, yaşatmaya da devam edeceğiz. Hiçbir kutsalı, değeri, inancı olmayan bölücü terör örgütünü, birlik ve beraberliğimize kast eden her türlü yapıyı lanetleniyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, amansız mücadelemiz devam edecek."