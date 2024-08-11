İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anma mesajı paylaştı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anma mesajı paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında şehit olan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yedinci yılında anarak, cesaretleri ve fedakarlıklarının unutulmayacağını belirtti.

11.08.2024 11:07
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yedinci yılında andı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, hain terör saldırısında şehit edilen Eren Bülbül ve onu korumak için kendini siper eden şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetlerinin yıl dönümü. Henüz 15 yaşında vatanı için canını feda eden Eren'in cesareti ve şehidimiz Ferhat Gedik'in fedakarlığı asla unutulmayacak. İki kahramanımızın hatırası, milletimizin yüreğinde sonsuza dek yaşayacak. İyi ki varsınız, ruhlarınız şad, makamlarınız ali olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anma mesajı paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anma mesajı paylaştı - Son Dakika
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