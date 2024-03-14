İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak\'ta şehit olan polis memuru için başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran için başsağlığı diledi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Duran, Şırnak ili Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araçla geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."
Şırnak'ta dün meydana gelen trafik kazasında, polis memuru Fırat Der de şehit olmuştu.
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