İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-1' Operasyonlarında 179 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-1' Operasyonlarında 179 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı: \'Bozdoğan-1\' Operasyonlarında 179 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-1' operasyonlarında 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin terör örgütü ile iltisaklı faaliyetlerde bulunduğu ve terör örgütüne finans sağladığı tespit edildi. Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

14.02.2024 15:00  Güncelleme: 15:02
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-1' operasyonlarında 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında 22 ilde 'Bozdoğan-1' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bölücü terör örgütü üyesi 179 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin, örgütün sözde yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi. Terör örgütü ile iltisaklı haber kanallarında muhabirlik yaparak terör örgütüne finans sağladıkları, örgütün sözde gençlik yapılanmasına ve kırsal alana eleman temin ettikleri ve illegal sokak eylemleri yaptıkları tespit edildi.

Operasyonları yapan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-1' Operasyonlarında 179 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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