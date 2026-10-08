İçişleri Bakanı Çiftçi, Atina'da Yunan mevkidaşına göç politikasını anlattı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Atina'da Yunan mevkidaşına göç politikasını anlattı

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İçişleri Bakanı Çiftçi, Atina'da Yunan mevkidaşı Plevris ile görüşerek Türkiye'nin beş ayaklı göç stratejisini anlattı. Çiftçi, göç yönetiminin Türkiye'nin güvenliği için yürütüldüğünü, vize uygulamalarının sıkılaştırıldığını ve düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ile görüşmesinde Türkiye'nin, düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti.

Bakan Çiftçi, resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ile bir araya geldi.

Heyetler arası yapılan görüşmede Bakan Çiftçi, Türkiye'nin göç yönetimi politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göç yönetiminin öncelikle Türkiye'nin güvenliği için yürütüldüğünü ifade eden Bakan Çiftçi, "Göç yönetimimizin her şeyden önce kendi ülkemiz ve vatandaşlarımız için olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizi düzensiz göçmenlerin kolaylıkla giremeyeceği, girse bile çıkamayacağı, rahat dolaşamayacağı, rahat çalışamayacağını, yakalandıkları takdirde de sınır dışı edileceği bir yer haline getirmiş durumdayız." dedi.

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin, kaynak ülkede başlayan ve kaynak ülkede sona eren beş ayaklı bir strateji uyguladığını belirterek "Düzensiz göçe sebebiyet veren sorunların kaynağında çözülmesi yaklaşımımız çerçevesinde, düzensiz göçe kaynaklık eden ülkelerde insani yardımlar ve kalkınma odaklı faaliyetler gerçekleştirmeye de gayret ediyoruz. Yine bu çerçevede vize politikalarımızı gözden geçiriyor, düzensiz göç veren ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarımızı da sıkılaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göç yönetiminin yalnızca düzensiz göçmenlerin ülke sınırlarından uzaklaştırılmasından ibaret olmadığına dikkat çeken Çiftçi, düzenli göçü destekleyen, düzensiz göçü ise sorunun kaynağına inerek çözmeye çalışan kapsamlı bir strateji uyguladıklarını vurguladı.

Çiftçi, öte yandan, Türkiye'nin, kendi sınırlarında fiziki güvenlik sistemleri kurduğunu ve mevcut sistemleri teknolojik imkanlarla geliştirdiğini aktararak, düzensiz göçün temel kaynaklarından biri olan göçmen kaçakçılarıyla mücadeleye de özel önem verildiğini belirtti.

Kaynak: AA
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